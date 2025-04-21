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    「國民黨有史以來沒這麼弱」 卓伯源喊： 主席先輪替

    前彰化縣長卓伯源日前表態將參選下屆國民黨主席。（圖由POP Radio《POP撞新聞》提供）

    前彰化縣長卓伯源日前表態將參選下屆國民黨主席。（圖由POP Radio《POP撞新聞》提供）

    2025/04/21 11:27

    〔記者林欣漢／台北報導〕前彰化縣長卓伯源日前表態將參選下屆國民黨主席，他今（21日）接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時多次提到，要救台灣要先救國民黨，「政黨要輪替、主席先輪替」，並稱此口號已經等同民意。

    卓伯源直言「國民黨有史以來沒這麼弱」，他感嘆國民黨中常委資格今非昔比，過往即使是部長級的社會賢達都未必勝任，現在卻登記就獲取資格，甚至產生懸缺。

    「朱立倫主席太辛苦，造成人民太痛苦，應該讓他休息。」卓伯源表示，朱立倫從2016年歷經換柱事件、2020年出任韓國瑜競選總部委員，到2024年已經無法整合60%的民意。卓伯源表示將以「Kingmaker為己任」，不會投入2026年和2028年的選舉；卓伯源更直接表示，若台中市長盧秀燕表態角逐黨主席，「我會幫她抬轎」。

    卓伯源表示，若獲選國民黨主席，將下放權力。他提出將在2026年採「屯田制」，讓地方黨權、地方行政權與地方行政首長結合成緊密的團隊；對於2028年，卓伯源希望再促成藍白合，他認為無論是盧秀燕搭檔黃國昌的「盧昌配」，或由韓國瑜、黃國昌形成的「韓昌配」都將是選項之一。

    台北市長蔣萬安針對大罷免潮提出「倒閣」議題，卓伯源認為，倒閣雖具有策略意義，仍需進行沙盤推演、謀定而後動，他呼籲倒閣不能太倉促，除了要徵詢黨內意見，更重要的應該是「徵詢每一位民眾黨立委的意見」，「要先知道水有多深才跳進去」。

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