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    預算刪凍影響護照申辦！外交部：估10月底安全存量用罄

    外交部長林佳龍表示，因為預算刪凍，內部評估10月就無法印製護照：領務局代理局長陳尚友說明，護照安全存量會在10月底用罄，可能12月就一本不剩，必須提早展開招標工作因應。（資料照）

    外交部長林佳龍表示，因為預算刪凍，內部評估10月就無法印製護照：領務局代理局長陳尚友說明，護照安全存量會在10月底用罄，可能12月就一本不剩，必須提早展開招標工作因應。（資料照）

    2025/04/21 11:57

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部領事事務局今年度事務管理預算遭立法院統刪10％，領務局年初說明，預算遭砍會導致護照安全庫存10月後開始吃緊。外交部長林佳龍今（21）日表示，確實因為預算刪凍，內部評估10月就無法印製護照：領務局代理局長陳尚友則再度說明，護照安全存量會在10月底用罄，可能12月就一本不剩，必須提早展開招標工作因應。

    立法院外交及國防委員會今（21）日邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。民進黨立委陳俊宇質詢時說，外交部領事事務局的1.2億預算遭統刪後，如今只能支應購置185萬本空白護照，若今年申辦踴躍，推估10月底安全存量就會吃緊。

    外交部長林佳龍表示，確實因為預算刪凍，內部評估10月就無法印製護照。

    領務局代理局長陳尚友說明，今年的1月到3月底，領務局總共核發了約69萬本，今年預估應該要核發209萬本，依照這樣的速度來看，大概會短缺15萬至20萬本。

    針對安全存量的問題，陳尚友表示，安全存量有點類似家裡的安全存款，這會出現寅吃卯糧的現象，會把安全存量給提前用完，這部分已經有考量到，會跟護照供應商密切聯繫，或許可以早一點展開招標工作來因應。

    至於是否只靠安全存量就可以因應護照短缺問題？陳尚友說，安全存量預估是兩個月，一個月是20萬至25萬本，所以總體安全存量大概是4、50萬本，到10月底如果用完，可能到12月就真的一本都不剩，所以必須提早作業。

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