中國海警驅趕菲漁民 菲官員：挑釁！將加強黃岩島巡邏

菲律賓和中國多次在南海仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁）附近爆發衝突，中國海警船每每使用脅迫手段，阻止菲國船艦執行運補任務。（美聯社檔案照）

2024/01/23 06:29

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓漁民本月中旬在南海黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘）附近捕撈海貝時被中國海警驅趕。菲國官員22日公開譴責，並強調菲國將加強黃岩島附近巡邏，也鼓勵菲國漁民到此捕魚。

菲國海岸防衛隊21日表示，多名菲律賓漁民12日在黃岩島附近捕撈海貝時，遭中國海警驅趕，並要求漁民將海貝扔回海裡，才得以離開。

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菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）22日向媒體說明這起事件。中央社報導，據信這是塔瑞耶拉去年2月擔任發言人以來，首次發生類似事件。他表示，由於菲國海巡隊船艦數量有限，南海公務船是輪替部署，事發當時，海巡隊和漁業暨水產資源局（BFAR）船隻都不在現場。

塔瑞耶拉表示，海巡隊正與漁業暨水產資源局協調，確保當海巡隊船艦在不同區域巡邏時，BFAR船隻能夠補位。他強調，對菲律賓海巡隊來說，總統小馬可仕的指示非常明確，「我們要持續出現在馬辛洛克灘，保障菲律賓漁民權益。」

菲律賓國家安全委員會助理主席兼發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）22日受訪時，也譴責中國此舉為「挑釁行動」。

馬尼拉和北京17日在上海舉行第8次南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議，雙方同意完善南海海上溝通機制，並就仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）問題闡述各自立場，相互承諾避免緊張局勢升級。

由於中國海警驅趕菲律賓漁民事件發生在前述BCM會議之前，塔瑞耶拉說，希望中國政府兌現會中所做的任何承諾，「我們當然不希望我們的漁民、菲律賓海巡隊、菲律賓武裝部隊每次部署我們的船隻，或菲律賓漁民捕魚時受到騷擾。」

至於中方是否對菲國船隻前往仁愛暗沙補給問題做出承諾，塔瑞耶拉則以未獲授權為由，拒絕透露磋商細節。

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