打造家天下？ 小馬可仕推修憲 與中合挖石油

南華早報指出，菲總統小馬可仕與盟友推動修憲，同時引發引中國入室和家族掌權質疑。（歐新社檔案照）

2024/01/21 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓近年與中國在南海的衝突不斷加劇，但菲國同時有意推動修憲，解除阻止外國參與經濟活動的「菲國資源專屬菲國人民」的憲法限制，以便與中國合作探勘爭議海域的石油、天然氣資源，引發國內正反議論。此外，修憲項目還包含修改國家政體為議會制聯邦共和國，遭質疑是菲律賓總統小馬可仕讓家族成員掌握政府權力的後門。

「南華早報」專文指出，小馬可仕所屬的「菲律賓聯邦黨」顧名思義是要推行菲國實行聯邦制，但人權人士懷疑，這是在為小馬可仕表弟、眾議院議長羅慕德斯擔任總理鋪路。

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報導指出，小馬可仕及其盟友將採取兩步驟修憲。首先，最快於下週向菲律賓選委會提出「人民倡議」公投案，七月舉行公投。若通過便可促使三一五席眾議員和廿四席參議員聯合投票，而非由兩院各自投票。由小馬可仕和羅慕德斯掌控的眾議院屆時可提出召開制憲大會，在擁有壓倒性人數優勢的情況下進行修憲。

在與外國合作開發天然資源的立場上，菲律賓民主黨—人民力量參議員托倫蒂諾表示贊同，認為得到具備挖掘、提煉和轉化技術、設備的國家帶來的投資助益，是開發西菲律賓海（菲國西岸外的南海海域）天然資源唯一辦法。

恐讓中國的非法聲索「法理化」

持反對意見的菲律賓大學法學教授巴通巴卡爾警告，中國可能以探勘協議為藉口不斷出現，並在合約區域內從事他們自己的活動。國防與安全分析師庫斯托迪歐受訪時也說，合資開發恐讓中國對西菲律賓海的非法聲索法理化，激勵其違法及不當行徑，形同鼓勵中國在未來更加激進。

小馬可仕擔任參議員的姊姊艾米．馬可仕（Imee Marcos）亦出言反對，認為在汽油、稻米和基本物資價格高漲的時期修憲並不合適；前總統杜特蒂也表達否定意見，「我們有好的憲法，我認為內容很完善，當中絕無錯誤」。

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