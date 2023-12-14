美防長力挺捍衛南海主權 菲將領：兵棋推演中國強行登船

菲國海岸防衛隊公布影像，中國海警船（左）9日在黃岩島海域，對菲國公務船發射水砲。（美聯社檔案照）

2023/12/14 23:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀和菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）13日通電話，奧斯汀針對上週末中國在南海黃岩島、仁愛暗沙的「脅迫和非法行動」，表達美國支持菲國捍衛主權。另外，菲國武裝部隊西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）指出，菲國預期中國還會有更多脅迫行徑，包括強行登上菲國船艦，正對可能情況進行推演。

美國國防部13日發表聲明，奧斯汀和鐵歐多洛在電話中，討論上週末中國在南海「脅迫和非法」行動，包括在黃岩島、仁愛暗沙「無端使用聲波裝置、水砲和莽撞的操作」，造成與在菲國專屬經濟區合法作業的菲國船隻相撞和受損。

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奧斯汀表達美國支持菲律賓依照國際法捍衛其主權，對菲國的承諾「依然堅如磐石」，他也重申，美菲共同防禦條約適用在太平洋任何地方、包括在南海的兩國武裝部隊、公務船隻和飛行器，其中也包括海巡隊。

負責南海防務的菲國武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos），13日晚間在《美國有線電視新聞網（CNN）》訪問中指出，菲律賓正就南海敵意情勢升高，做應變規劃。

他說，北京在南海針對菲國船艦的行動，還不到武裝攻擊，但是「已經升高」，預期中國會有更多脅迫行徑，「（發射）水砲後，我們預期接下來大概是衝撞，預期他們也會試圖登上我們的船艦，我們絕不會允許他們這麼做」。

卡羅斯指出，菲國兵棋推演和討論中國可能採取的下一步行動，其中一種狀況就是強行登艦，「我們正在集思廣益，正在兵棋推演，為任何將發生的緊急事態做準備」。

他強調，菲國海軍、海岸防衛隊和漁業及水產資源局，都能對任何被視為侵犯菲國海洋法的任何船隻，進行登船搜查，「我們在該區域行使司法管轄權，如果我們見到侵犯我國海洋法或者主權的行為，我們有權登上（侵犯）船艦搜查」。

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