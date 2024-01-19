挑戰全球第5國！日本太空船「月球狙擊手」1/20嘗試登月

日本月球探測器登陸成功後，將彈出可變形的小型機器人「SORA-Q」，負責移動及拍攝影像。（法新社）

2024/01/19 19:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本太空計畫力圖從一連串挫折中重新振作，其太空船「月球狙擊手」（Moon Sniper）準備在20日午夜嘗試登陸月球，希望利用精確的定位技術，讓太空船在受控的情況下停在月球表面，目前僅美國、前蘇聯、中國和印度實現在月球「軟著陸」的壯舉。

日本曾在2022年首度試圖在月球上投放探測器，但失敗收場，而去年7月發射的新型火箭又在升空後爆炸。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）目前將希望寄託於暱稱為「月球狙擊手」的輕量級無人探測器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon），該探測器僅2.4公尺高、2.7公尺寬、1.7公尺長，約700公斤重，在去年9月7日順利升空，經過4個月飛行後，預計在日本時間20日午夜開始從月球軌道降落，若一切順利，20分鐘後即登陸。

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《法新社》指出，「月球狙擊手」鎖定在月球表面某處的100公尺範圍內降落，遠小於一般登陸時的數公里範圍。

加拿大約克大學天文物理學學者布倫斯登（Emily Brunsden）表示，該探測器的登陸精準度是技術上的巨大飛躍，讓任務可以鎖定在特定研究問題上，但登陸行動仍極具挑戰性，「通常只有一次成功機會，即使是最小的失誤都可能導致任務失敗」。據了解，JAXA已在小行星上進行精準登陸，但因月球引力更強，挑戰也更大。

「月球狙擊手」將嘗試到達月球地函的隕石坑，地函通常位於地殼下方較深內層，但據信可從月球表面抵達該隕石坑。

專門研究月球和行星探索的東京大學副教授諸田智克表示，要在不平坦的岩石地形上降落，探測器的登陸精準度至關重要，而岩石正是探索月球和地球起源的重要關鍵，這次任務希望揭開月球可能存在的水資源之謎，這是在上頭建立基地的關鍵，「月球商業化的可能性，取決於兩極是否有水」。

《彭博》指出，「月球狙擊手」探測器上有一個可變形的小型機器人「SORA-Q」，在登陸月球後，它就會彈出並在月球表面滾動，將影像傳回地球。SORA-Q外型比網球稍大、直徑為8公分，重量相當於一顆大顆馬鈴薯、約250公克，由JAXA和玩具公司「多美」（Takara Tomy）共同設計，索尼（Sony）集團和京都同志社大學也協助開發。該設備的橘色面板上有一個前置鏡頭，背後還有另一個鏡頭。

球體SORA-Q在月球表面將左右展開變形，有兩種移動方式，包括雙輪一起轉動的「蝴蝶行進」，以及交替轉動的「爬行行進」，這樣的設計能撥開沙石，使機體在上浮時持續移動，也能爬上30度的斜坡。SORA-Q將持續活動至電池耗盡，不會回到地球。

日本去年9月7日上午在種子島太空中心，成功發射火箭「H-IIA（H2A）」。（路透）

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