美國闊別50年再拚登月 ULA「火神」火箭發射成功

ULA「火神」火箭8日發射成功。（法新社）

2024/01/08 19:54

〔編譯林家宇／綜合報導〕由洛克希德馬汀和波音合組的「聯合發射聯盟」（ULA），其大型運載火箭「火神半人馬」（Vulcan Centaur）8日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地成功發射。這也是美國自1972年阿波羅17號後，再有美國太空船嘗試登陸月球。

火神半人馬火箭約台灣時間下午3點升空，飛行48分鐘後，匹茲堡機器人太空船開發公司「宇宙機器人技術」（Astrobotic Technology）研製的「遊隼號」與一級火箭分離成功，寫下私人太空公司里程碑。依照計畫，遊隼號將於2月23日在月球中緯度「黏稠灣」（Sinus Viscositatis）著陸。

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火神半人馬火箭使用可回收第一級推進引擎，有助降低發射成本，規劃今年發射6次，明年增加至28次。此前超過150次測試發射成功率達百分之百，不過真正的挑戰在於登陸，約有一半的失敗機率。

自1950年代太空競賽開啟後，至今僅有蘇聯（俄羅斯）、美國、中國和印度抵達過月球，美國則是唯一一個太空人登月國。與月球闊別50年後，美國以商業、經濟目的重新登月，作為「月球商業運載服務」（Commercial Lunar Payload Service）計畫的一環。

遊隼號上配置一整套科學器材，將用於探測輻射和月球表面成分。另外還有鞋盒大小的探測器和「星際爭霸戰」作者羅登貝瑞（Gene Roddenberry）、知名科幻作家、科學家亞瑟克拉克（Arthur Clarke）的骨灰和DNA。美國太空總署（NASA）為此次任務支付「宇宙機器人技術」超過一億美元。

有別於太空競賽國與國間的競爭，ULA屆時得面對國內另一間企業，休士頓「直覺機器公司」（Intuitive Machines）的面子之爭。該公司預計2月中進行發射任務，目標是月球南極，表定著陸的時間點正好比遊隼號早上一天。

ULA和直覺機器的登月任務，也是為了替NASA的重點計畫「阿提米絲」（Artemis）預做準備，最快2025年讓太空人重返月球，並為未來人類登陸火星鋪路。

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