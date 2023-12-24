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人類登月暌違50年！ 日本有望成為第二個太空人登陸月球的國家

2022年11月16日，阿提米絲1號的「獵戶座」太空船和太空發射系統重型火箭在甘迺迪太空中心成功發射。（美聯社）

2022年11月16日，阿提米絲1號的「獵戶座」太空船和太空發射系統重型火箭在甘迺迪太空中心成功發射。（美聯社）

2023/12/24 21:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）所領導的阿提米絲登月計劃（Artemis program）目標在2025年將美國太空人送上月球。而據日本媒體報導，目前已確定至少一名日本的太空員可以登月，日本將成為第二個太空人登陸月球的國家。

《共同社》報導，關於NASA所主導的阿提米絲登月計畫，相關人士透露日本與美國正在進行最終協調，目前已確定至少可讓一名日本人登月，而第二人則在討論當中。

阿提米絲計畫於2017年美國總統川普執政期間正式成立，目標是在2025年將美國太空人送上月球，並在2028年前於月球表面建立一個永久基地，為登陸火星和更深層次的太空探測任務奠定基礎。

用於無載人太空船試驗飛行的阿提米絲1號（Artemis I）任務已於2022年的11月至12月完成任務，接下來預計於2024年11月進行首次載人太空飛行任務：阿提米絲2號（Artemis II）任務。而接著預計於2025年12月實施的阿提米絲3號（Artemis III）任務會是第二次載人飛行和第一次載人登月的任務，此計畫會將首位女性和首位非白人送上月球，也是首次多國合作登月。

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