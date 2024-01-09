暌違半世紀 美月球登陸器再升空

搭載月球登陸器「遊隼號」的「火神半人馬座」火箭，8日凌晨發射升空。（路透）

2024/01/09 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國波音公司（Boeing）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合組的「聯合發射同盟」（ULA）研發大型運載火箭「火神半人馬座」（Vulcan Centaur），搭載民營企業Astrobotic Technology的月球登陸器「遊隼號」（Peregrine），八日凌晨從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地發射升空。這是美國自一九七二年「阿波羅十七號」登月任務之後，再次嘗試登陸月球。

預定2月23日降落月球

火神半人馬座火箭於當地時間二時十八分（台灣時間下午三時十八分）升空，約四十八分鐘後，探測器與火箭順利分離，任務控制中心的工作人員爆出歡呼聲，慶祝這家匹茲堡的民營企業締造重要里程碑。倘若一切順利，遊隼號預定將於二月廿三日降落在月球中緯度的「黏稠灣」（Sinus Viscositatis），成為有史以來首次由民營企業進行的月球軟著陸。

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火神半人馬座火箭的研發歷時約十年，使用可回收第一級推進引擎，有助於降低發射成本，目的是取代ULA的「擎天神五號」（Atlas V），並與全球首富馬斯克（Elon Musk）太空探索科技公司（SpaceX）可重複使用的「獵鷹九號」（Falcon9）在衛星發射市場競爭。

自一九五○年代太空競賽開啟後，迄今僅有蘇聯（俄羅斯）、美國、中國和印度太空船抵達月球，美國則是唯一一個太空人登陸月球國家。與月球闊別五十年後，美國以商業、經濟目的重新登月，做為「月球商業運載服務」計畫一環。

美國國家航太總署（NASA）為此次任務支付Astrobotic Technology逾一億美元。有別於國與國間的太空競賽，ULA還得面對國內另一家企業─休士頓Intuitive Machines的競爭。後者預計二月中進行發射任務，目標是月球南極，表定著陸的時間點正好比遊隼號早一天。

ULA和Intuitive Machines的登月任務，也是為了替NASA「阿提米絲」（Artemis）月球探測計畫預做準備，最快二○二五年讓太空人重返月球，並為人類未來登陸火星鋪路。

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