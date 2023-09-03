登月成功 印度再發射太陽探測器

繼日前登月器成功在月球南極著陸創全球先例後，印度2日再次展開新太空任務，發射太陽探測器「太陽-L1號」，準備研究太陽日冕與太陽風。（美聯社）

2023/09/03 05:30

研究日冕與太陽風

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼十多天前締造登月器成功在月球南極著陸的新紀錄後，印度二日再度展開新太空任務，將太陽探測器「太陽-L1號」（Aditya-L1）投放於距離地球約一五○萬公里的「第一拉格朗日點」（Lagrangian point1，簡稱L1）研究太陽日冕與太陽風，盼能藉此開更多太陽之謎。

探日任務預計五年

搭載於「印度太空研究組織」（ISRO）設計的PSLV XL火箭的「太陽-L1號」，在當地時間二日上午十一時五十分從印度東南部的達萬太空中心升空。現場直播畫面顯示，數百名觀眾在火箭升空的震耳欲聾噪音中興奮歡呼。隨著「太陽-L1號」飛往地球大氣層上層，ISRO一名官員在任務控制中心宣布升空成功，「一切正常」；印度總理莫迪在Ｘ（前推特）上向印度科學家與工程師道賀，「我們孜孜不倦的科學努力將繼續下去，以便能更了解宇宙」。

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「太陽-L1號」升空後將先在地球軌道繞行十六天後，再耗費四個月飛往L1與進入L1軌道繞行，之後正式展開探日任務，預計持續五年；「太陽-L1號」上的七種全由印度自行研製的科學儀器將觀察與蒐集太陽最外層的數據與資料，估計每天可向地球回傳超過一千四百張照片。倘若任務成功，將讓印度繼上月廿三日探月器以全球第一之姿成功著陸月球南極後，再次成為第一個將太空探測器放到繞太陽軌道的亞洲國家。日本與中國雖也曾發射太陽探測器，但放置點是繞地球軌道。

探測器放到繞太陽軌道

協助研發「太陽-L1號」零組件的印度天體物理學家雷喬杜里表示，此一對印度極具挑戰性的任務，有能力締造科學「大爆炸」；探日器將研究日冕物質拋射（指太陽日冕層在劇烈太陽風暴後拋射出大量物質，主要是由電子與質子組成的電漿），以協助預測此一有擾亂衛星運行之虞的週期性現象。

太陽與地球之間共有五個拉格朗日點，這裡兩個天體的引力互相抵銷，使得探測器只要少許燃料就可以維持穩定運作，且不會遇到掩星或日蝕現象，可以不間斷觀測太陽。

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