太扯！印尼男新婚12天才發現「新娘是男的」怒報案遭騙婚

印尼26歲男子AK去年透過網路認識1名女子自稱坎札後決定交往，相戀1年後於今年4月結婚，孰料婚後第12天意外發現坎札是名「男人」。（圖擷自「@detikcom」X）

2024/05/07 10:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼26歲男子去年透過網路認識1名自稱坎札（Adinda Kanza）的女子後決定交往，相戀1年後於今年4月結婚，孰料，婚後第12天這名人夫驚訝發現「新婚妻子」是個男人，過去依靠化妝和服裝假扮成女性，他憤而向警方報案遭騙婚，坎札被逮後向警方坦言是因經濟因素才會騙婚，目前被警方拘留中。

綜合印尼媒體報導，26歲男子AK與同齡女子坎札去年透過社群媒體認識，因相談甚歡見面不久後相戀交往，在今年4月12日結婚，坎札聲稱父母早已去世，因此家人並未出席婚禮，AK當下並未多想，然2人僅在家中舉行簡單儀式，未正式辦理登記。

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報導提到，坎薩婚後始終拒絕與AK的家人相處，此情況引發AK父母疑心，轉而託人追查坎札背景，驚訝發現她的父親沒有過世，雙方聯繫後還發現坎札是名「男性」，此時已經是婚後第12天，AK聞訊憤而向警方報案。

AK說，「坎札過去1年期間，每次見面都戴著面紗、靠化妝完美偽裝成女性」。警方追查發現坎札的真名稱作ESH，確實是名男性。坎薩遭警方逮捕後承認是為了詐財而騙婚。當地警察組長表示，據當地刑法規定，故意使用欺騙手段，獲取他人金錢，最重將可判處4年監禁。

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