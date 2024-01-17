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男子在河中遭巨鱷攻擊「頭皮被掀開」！靠頭上1物撿回性命

美國一名收藏家在河中尋找巨齒鯊牙齒時被鱷魚攻擊，頭部釘了34根鋼釘。（擷自TikTok/@wildernessjeff）

美國一名收藏家在河中尋找巨齒鯊牙齒時被鱷魚攻擊，頭部釘了34根鋼釘。（擷自TikTok/@wildernessjeff）

2024/01/17 22:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名收藏家2021年在河中尋找巨齒鯊的牙齒時，突然被一隻巨大鱷魚攻擊咬住頭，頭皮當場被掀開，還好綁在頭上的GoPro幫他減緩了衝擊，才讓他撿回一命，「如果不戴相機，我的頭真的會爆炸」。

《每日郵報》報導，專門研究古代巨齒鯊牙齒的收藏家海姆（Jeff Heim）分享了他在2021年時與死亡擦肩而過的經歷。當時他正在佛羅里達州（State of Florida）河中尋找巨齒鯊的牙齒，他感覺到一艘船撞到他的頭，隨後他才發現是一隻鱷魚，「對我來說，它沒那麼可怕，因為是沒有預期發生的事」。

海姆表示，基於他對獵食者的了解，當鱷魚準備再次咬人時，他很快就平靜下來，並在河流中躲避鱷魚的攻擊。他說他並不清楚自己受傷的程度，他只感覺到頭皮一大片被撕了下來。

隨後海姆爬到河岸後向一家餐廳求助，緊急送醫後醫護人員在他頭上釘了34根鋼釘，而這也導致他的頭皮上出現了鋸齒形的大傷疤。海姆稱，要不是他當時頭上戴著GoPro減緩衝擊，自己可能早就爆頭喪命。

野生動物官員在事件發生後捕獲了這隻鱷魚，它的長度約為1.9公尺，但海姆表示，它的尾巴好像斷掉了，原本可能會接近2.4公尺。熱愛大自然的海姆堅持認為，不應該處死這隻鱷魚，他回憶起自己在醫院病床上懇求「無論如何請不要殺死那隻鱷魚」。

海姆表示，他之後仍會定期潛水去尋找巨齒鯊的牙齒，但他採用了更加安全的作法下水，避免再次發生類似的事件。幸運的是，在被鯊魚咬傷的2個月後，他奇蹟般的在同條河中找到了一顆15公分長的巨齒鯊牙齒，他開心的說道「這是我一生中最美好的日子之一」。

@wildernessjeff 5 days after my alligator bite to the head, this is how we’re lookin #imgood #SHRKco #alligatorbite #floridaman #sharkteeth #sup ♬ original sound - Jeffrey Heim

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