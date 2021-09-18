鯊魚上鉤下一秒卻被3超巨石斑吞了...連魚線都扯斷

佛州一名船長和船員們目睹鯊魚被石斑搶走的驚險瞬間。圖為伊氏石斑示意圖。（美聯社）

2021/09/18 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕鯊魚是海裡的頂級掠食者，但這並不代表牠們在海裡所向無敵；美國佛州古德蘭（Goodland）海岸一名船長和船員目睹驚險一幕，他們鎖定的一隻鯊魚早已上鉤，想不到3隻巨大石斑魚突然接近，其中一隻突然跳出水面，一口吞下鯊魚後揚長而去，讓目擊者相當驚訝。

綜合外媒報導，這名57歲的船長約翰（John Brossard）帶著船員在佛州捕魚，終於等來一條身長約90公分的鯊魚上鉤，此時水面下卻浮現3個敏捷的黑影徘徊；原來，水底下的不速之客是3尾伊氏石斑魚（Atlantic goliath grouper），意圖奪走這隻已經上鉤的鯊魚，3條石斑在四周遊動，其中1條眼見時機成熟，一躍而出，將鯊魚攔腰吞下，隨後便揚長而去。

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整段驚險過程都被船員拍了下來，石斑力氣之大，竟把魚線一併扯斷；約翰表示，船員起初只覺得石斑「難以置信」的大，當親眼目睹鯊魚被搶走的瞬間，整船人都震撼極了，「我們很驚訝，牠幾乎可以說得上吃掉了整隻鯊魚，也把釣魚線扯斷了；我們用的是50磅釣魚線，但這顯然不夠」。

約翰估計，該條石斑至少重達200公斤，他也補充提到，自己和船員們多半都在佛羅里達大沼澤地 （Everglades）一帶捕魚，「這裡有鯊魚、鱷魚、蟒蛇、海豚和海牛，這是世上唯一一個所有生物都聚集在一起的地方，而每個生物都想要吃掉其他生物」，「這裡偶爾可以看到公牛鯊（Bull shark）被鱷魚捕食，牠們也會被其他的大魚捕食」。

佛州一名船長和船員們目睹鯊魚被石斑搶走的驚險瞬間。（翻攝Capt John Brossard aka Shark Chaser Charters@youtube）

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