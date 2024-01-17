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北韓傳重大火車事故 多節車廂墜谷逾400死

北韓傳出去年底曾發生重大火車脫軌墜谷意外，超過400人死亡。圖為北韓列車示意圖。（法新社）

北韓傳出去年底曾發生重大火車脫軌墜谷意外，超過400人死亡。圖為北韓列車示意圖。（法新社）

2024/01/17 11:42

〔即時新聞／綜合報導」美國《自由亞洲電台》16日揭露北韓咸鏡南道端川市去年底發生一起重大火車翻車意外，傳造成數百人死亡，北韓當局為此設立「遺體處理工作小組」。針對此傳聞，南韓統一部回應稱「目前無法確認任何資訊」。

根據《自由亞洲電台》報導，一列北韓列車在去年12月25日從平壤出發，預計行駛13個小時後將抵達金溝。不過在26日列車行經東德站時坡度開始上升，周邊也有降雪狀況，列車在前往梨坡站爬坡途中因電力不足，導致最前方的火車頭出現電壓不足、車輪空轉打滑的狀況，隨後整列火車向後滑落至上一站。

雖然駕駛試圖煞車，但火車仍一路滑行，隨後在一處彎道脫軌，除了火車頭以及後方連結的兩列特級車廂並未脫軌外，其餘7列車廂皆脫軌墜谷，車內旅客幾乎全數死亡。消息人士指出，墜谷的7列車廂中大部分乘客皆死亡，人數達到400多人。

消息人士表示，這起事件透過鐵道部向中央通報，不過當局已將翻車的端川周邊地區宣佈為緊急區域，加上事件發生隔天北韓將舉辦勞動黨全體會議，當局忙於控制輿論，以防止事故消息傳出。部份獲救的重傷者事後被送往端川市立醫院，但由於缺乏抗生素和其他藥物，大多數人在沒有接受妥善治療的情況下在醫院死亡。

南韓統一部對此火車事故則回應：「目前無法確認任何資訊。」

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