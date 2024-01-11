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紐約地鐵1週內傳第2起脫軌事件 大都會交通管理局：將徹查原因

美國紐約地鐵10日再傳地鐵列車脫軌事故，一列開往曼哈頓方向的F線列車，因不明原因在康尼島高架軌道上脫軌，所幸無人受傷。（美聯社）

美國紐約地鐵10日再傳地鐵列車脫軌事故，一列開往曼哈頓方向的F線列車，因不明原因在康尼島高架軌道上脫軌，所幸無人受傷。（美聯社）

2024/01/11 11:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約地鐵上週四（4日）驚傳列車擦撞導致出軌事故，造成24人受傷，一週不到的時間，10日紐約地鐵又傳出地鐵列車脫軌事故，當日中午一列開往曼哈頓方向的F線列車，因不明原因在康尼島（Coney Island）高架軌道上脫軌，所幸無人受傷，紐約大都會交通管理局局長戴維（Rich Davey）表示，「一定會找出脫軌原因」。

綜合外媒報導，根據紐約市警方說法，事故列車於10日中午12點30分左右在西八街紐約水族館車站（West 8th Street-NY Aquarium）與海王星大道車站（Neptune Avenue station）之間的高架軌道上脫軌，造成F線地鐵雙向中斷。

紐約大都會交通管理局局長戴維在記者會上表示，「兩次脫軌事件彼此沒有關聯，也沒發現有人按下緊急煞車，看起來有可能是軌道出現問題」，乘客34人與列車組員3人均無受傷，紐約大都會交通管理局已趕往現場進行調查。

戴維指出，「出軌問題可能是軌道不平或是有裂縫，但目前還無法下定論，當局會往鐵軌問題方向調查，儘管去年11月才全面檢查過鐵軌」，他補充提到，「的確會有可能有出軌的事件發生，儘管不應該出現這種事故」。

本次脫軌事故為紐約市7天以來發生的第2起脫軌事件，本月4日，一列載有約300名乘客的列車，和一列大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority）工程列車發生擦撞，導致列車在96街附近出軌，造成24人受傷。

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