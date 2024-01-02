舊金山捷運脫軌起火！數名乘客輕傷、多條路線停駛

美國舊金山灣區捷運系統1列通勤列車1日脫軌並起火，造成多名乘客輕傷，部分捷運路網中斷服務。（美聯社）

2024/01/02 14:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山灣區捷運系統（BART）官員表示，該公司營運的1列通勤列車1日脫軌並起火，造成多名乘客輕傷，部分捷運路網服務中斷。

據美聯社報導，BART發言人艾利森（Jim Allison）受訪指出，1日上午9時許，1列灣區捷運列車剛駛離奧倫達（Orinda）、欲前往拉法葉（Lafayette），前2節車廂卻突然脫軌，隨後起火燃燒。

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艾利森說，乘客在事故發生後迅速疏散，消防人員到場撲滅了火勢；數名受到輕傷的乘客則被送往醫院。目前尚不清楚確切的受傷人數。

因距離不遠，乘客紛紛徒步返回奧倫達車站。1名乘客岡薩雷茲（Enrique Gonzalez）表示，列車於誤點後再次啟動，他便聽到「幾聲巨響」，並「看到車廂間冒出陣陣濃煙」。

岡薩雷茲形容：「我就坐在窗邊，目睹火焰竄出。」

艾利森透露，初步調查顯示脫軌原因可能是道岔故障所導致，道岔可以幫助列車由一軌道切換至另一軌道。BART沒有立即公布脫軌時列車上的乘客人數。

羅克里奇（Rockridge）至胡桃溪（Walnut Creek）之間、長19公里的捷運路段已停止服務。BART表示，奧倫達站可能在1日剩餘時間內關閉，以利工作人員移除受損車輛並檢查軌道。

艾利森說，雖然新年第1天的載客量較往日減少許多，但服務中斷仍可能對數萬人造成影響，「人們在這樣的假期中被迫滯留當然是不幸的」。

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