為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

舊金山捷運脫軌起火！數名乘客輕傷、多條路線停駛

美國舊金山灣區捷運系統1列通勤列車1日脫軌並起火，造成多名乘客輕傷，部分捷運路網中斷服務。（美聯社）

美國舊金山灣區捷運系統1列通勤列車1日脫軌並起火，造成多名乘客輕傷，部分捷運路網中斷服務。（美聯社）

2024/01/02 14:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山灣區捷運系統（BART）官員表示，該公司營運的1列通勤列車1日脫軌並起火，造成多名乘客輕傷，部分捷運路網服務中斷。

據美聯社報導，BART發言人艾利森（Jim Allison）受訪指出，1日上午9時許，1列灣區捷運列車剛駛離奧倫達（Orinda）、欲前往拉法葉（Lafayette），前2節車廂卻突然脫軌，隨後起火燃燒。

艾利森說，乘客在事故發生後迅速疏散，消防人員到場撲滅了火勢；數名受到輕傷的乘客則被送往醫院。目前尚不清楚確切的受傷人數。

因距離不遠，乘客紛紛徒步返回奧倫達車站。1名乘客岡薩雷茲（Enrique Gonzalez）表示，列車於誤點後再次啟動，他便聽到「幾聲巨響」，並「看到車廂間冒出陣陣濃煙」。

岡薩雷茲形容：「我就坐在窗邊，目睹火焰竄出。」

艾利森透露，初步調查顯示脫軌原因可能是道岔故障所導致，道岔可以幫助列車由一軌道切換至另一軌道。BART沒有立即公布脫軌時列車上的乘客人數。

羅克里奇（Rockridge）至胡桃溪（Walnut Creek）之間、長19公里的捷運路段已停止服務。BART表示，奧倫達站可能在1日剩餘時間內關閉，以利工作人員移除受損車輛並檢查軌道。

艾利森說，雖然新年第1天的載客量較往日減少許多，但服務中斷仍可能對數萬人造成影響，「人們在這樣的假期中被迫滯留當然是不幸的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南出租套房火警3傷 疑煮食不慎釀氣爆
2023/12/26 17:26

台南出租套房火警3傷 疑煮食不慎釀氣爆
瞄準民用設施！ 俄軍無人機1月內第6度襲擊基輔
2023/12/22 14:13

瞄準民用設施！ 俄軍無人機1月內第6度襲擊基輔

通膨及利率回穩 氣候變遷股布局時機到
高雄輕軌又被撞！ 機車騎士疑未遵守號誌攔腰擦撞受傷
2023/12/17 08:05

高雄輕軌又被撞！ 機車騎士疑未遵守號誌攔腰擦撞受傷
高雄輕軌成圓元旦試營運 消防局完成32家高風險場所防災部署
2023/12/13 22:22

高雄輕軌成圓元旦試營運 消防局完成32家高風險場所防災部署
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播