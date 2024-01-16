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反制中國！菲盼與日敲定「相互准入協定」允許在對方領土部署軍隊

日本首相相岸田文雄（右）去年與來訪的菲律賓總統小馬可仕（左）舉行會談，為將來簽署《相互准入協定》鋪路。（美聯社）

日本首相相岸田文雄（右）去年與來訪的菲律賓總統小馬可仕（左）舉行會談，為將來簽署《相互准入協定》鋪路。（美聯社）

2024/01/16 20:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕為強化對中國的包圍網，日本將在印太地區擴大和強化「準同盟」級夥伴國家，而面對中國節節進逼，不斷施壓，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）16日表示，菲律賓希望在今年第一季與日本簽署《相互准入協議》（RAA），允許雙方在對方領土上部署軍隊。

《路透》報導，菲律賓正在加強與鄰國和其他國家的關係，以對抗北京在南海日益侵略性的舉動。鐵歐多洛在一場網路安全論壇期間對記者表示，菲律賓和加拿大也在制定一份加強兩國國防合作的諒解備忘錄。

報導中提到，日菲是美國兩個親密盟友，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與日本首相岸田文雄皆強調，日菲要與美國加強三國合作。

日本自衛隊和菲國軍方從2017年起，進行兩國間或美日菲三國的人道支援和救災聯合演訓，但每次聯合演訓雙方均需就自衛隊部隊規模，以及自衛隊滯留菲國的法律定位進行協議。

為讓自衛隊與菲軍的相關聯合演訓更為即時且順暢，岸田去年2月間與來訪的小馬可仕透過會談，敲定包括性的協議，取消每次演習均需協議的手續。日菲去年4月召開外交、國防首長「二加二」會談，雙方同意開始就締結RAA和「物品役務相互提供協定」（ACSA）進行研究。

菲日兩國從去年11月開始RAA相關細節的談判。協議若達成將進一步強化菲日之間日益密切的軍事與安全合作。一旦雙方達成協議，菲律賓將是繼澳洲和英國之後，第三個與日本簽署RAA的國家，同時也是亞洲的第一個。

《路透》報導，去年12月，馬尼拉向日本採購的首座空中監視雷達系統啟用，提高了馬尼拉監視南海爭議海域及區域內海空活動的能力。另外3座監視雷達系統，預計在未來兩年內安裝在另外3個基地。

菲律賓積極向外尋求安全合作，主因是菲律賓與中國的船艦，近幾個月在南海的爭議海域上衝突不斷，引發區域緊張情勢升高，而中國的海空軍，除了會在南海和東海與菲日船艦發生對峙外，也常以危險、不專業的動作對聲張「自由航行」權力的美國，以及其他國家的機艦，實施攔截與騷擾。

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