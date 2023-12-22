南海主權舌戰 菲中緊張空前

中國海警船十日向前往仁愛暗沙補給的菲律賓船隻發射水砲。（美聯社檔案照）

2023/12/22 05:30

王毅：兩國關係已站在十字路口 菲總統：對抗脅迫 維護權利

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕菲中兩國官員這兩天為了南海主權爭議唇槍舌劍，菲律賓國防部長稱，這世界上沒有國家支持中國對南海的主權主張；中國外交部長王毅警告菲國，若誤判情勢、繼續生亂，中國必將堅決回應。菲國總統小馬可仕廿一日回應中國的警告，表示菲國展現了「對抗脅迫」的勇氣，會繼續維護在南海的權利。

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小馬可仕發表建軍八十八週年紀念日談話，指出儘管「許多挑釁企圖」，但菲國依然是「一股理性的力量和聲音」。他沒有點名中國，但是明顯意指最近的對抗事件「令人擔心」。他說「我們將持續依照菲律賓憲法和國際法，維護我們的權利」，「（最近事件）是驕傲展現菲律賓對抗脅迫的勇氣，以及保護、維護和捍衛我們領土完整的堅定決心」。

中國南海主權聲索 菲防長：沒有國家支持

中國外長王毅與菲國外長馬納羅廿日通電話，王毅將當前中菲關係「嚴重困難」歸咎於菲方改變政策立場、違背承諾，「不斷在海上挑釁滋事」，兩國關係「已站在十字路口，面臨何去何從的選擇」；王毅警告，「如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾結，繼續生事生亂，中方必將依法維權、堅決回應」。

菲國外交部新聞稿指出，馬納羅形容，與王毅的通話「坦率與坦誠」，「在更清楚了解各自的立場中結束通話」。

美國之音表示，王毅這段談話，是迄今對菲國發出最強烈警告，兩國關係「陷入前所未有的緊張」。廿日稍早，菲國國防部長鐵歐多洛駁斥中國指控菲國挑釁的說法，表示「只有中國相信它自己說的話」，「事實和真相是，世界上沒有國家毫不含糊地支持他們對整個南海的主權主張，一個都沒有」。

日交付預警防空雷達 距中菲衝突熱點300公里

日本廿日向菲國交付一座固定式預警防空雷達「FPS-3」，部署於聖費爾南多空軍基地，距離中菲衝突熱點黃岩島僅約三百公里。這也是日本在二○一四年放寬出口管制後，首件正式出口的軍備成品。

鐵歐多洛廿日強調，首座FPS-3部署在「戰略要地」，雷達可探測到約五五○公里遠的空域目標，而且將與日本等友好國家共享偵測訊息，日菲合作是為了對抗其他國家企圖片面占領國際海域和南海的作為。出席交付式的日本防衛省官員西脅修表示，菲國有了新「耳目」，這是兩國合作為地區和平與穩定做出貢獻的見證。

菲國國防部在二○二○年向日本採購三座固定式防空雷達FPS-3，和一座移動式防空雷達TPSP14，簽約金約一億美元。其他三座最晚也將於二○二六年陸續交貨，其中一座將部署於距離台灣最近的呂宋島北端。

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