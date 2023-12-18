因應中國飛彈威脅 美戰機分散部署 重啟二戰天寧島基地

美軍重啟北馬里亞納群島天寧島軍事基地，此為軍機分散部署計畫的一部分，目的是應對中國與日俱增的飛彈威脅。圖為美國B-52H戰略轟炸機、日本和南韓戰機10月間舉行聯合演習。（歐新社檔案照）

2023/12/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）在「日經亞洲」十七日刊出的專訪中表示，美軍重新整理太平洋北馬里亞納群島天寧島（Tinian）第二次世界大戰時期軍事基地的計畫，將在未來幾個月取得「重大進展」。他表示，這是軍機分散部署計畫的一部分，目的是應對中國與日俱增的飛彈威脅。

維巴赫在受訪時提到，美國空軍正在加緊整理天寧島「北部基地」及擴建「天寧國際機場」，前者曾在二戰期間供當時規模最大的B-29轟炸機機隊使用，「若接下來幾個月你有注意的話，你會看到重大進展，特別是在北部基地」，一旦施工完成，將成為一個「寬闊」的設施，但他拒絕透露基地何時會啟用。

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前哨基地 向西太平洋推進

天寧島位於關島以北約兩百公里處，是北馬里亞納群島三大島嶼之一。重新建設這個前哨基地，旨在推進美國空軍「彈性戰鬥部署」（ACE）的作戰策略，即要求將軍機轉移到西太平洋盡可能多的地點，避免在危機中遭到敵軍飛彈攻擊，這是冷戰後美軍戰略的重大轉變。

今年以來，美軍已獲准使用更多菲律賓和巴布亞紐幾內亞軍事基地，華府和坎培拉當局也同意升級澳洲北部兩個空軍基地的基礎設施。維巴赫表示，為了推動自由開放的印太地區，美國將加強與日本和南韓的三邊國防合作，「就在不久之前，三邊聯合行動還是不可能的。光是今年，我們就已完成其中一些工作，有些你可能沒有聽說過，但都在進行中」。他表示，美日韓三國的合作比公眾所知更為密切。

美日韓三國十月間舉行首次三邊空中演習，這是三國領袖八月在大衛營峰會上誓言加強國防關係後的重要里程碑。維巴赫拒絕提供演習細節，但暗示三方合作至少會維持當前水準。此外，維巴赫也指出，美國與日本、澳洲的三邊合作也「非常積極」。上月在夏威夷舉行的太平洋空軍參謀長研討會上，維巴赫與日本和澳洲夥伴討論未來「以多種方式」合作。

華府和坎培拉在七月的澳美部長級磋商會議（AUSMIN）中，同意增加與東京方面在澳洲北部舉行的三邊聯合演習。為此，三國正在制定包括F-35戰機聯合訓練在內的詳細軍事行動計畫。

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