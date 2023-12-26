駁斥北京！菲律賓否認挑釁 透露「不只美國」偕同巡邏南海

南海爭端，中國外長王毅威脅菲律賓，小馬可仕（見圖）總統理性反擊。（路透）

2023/12/26 22:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對中國官媒嚴詞指控菲律賓多次侵犯中國在南海的領土， 菲律賓軍方26六日回應稱，菲律賓未在南海挑釁衝突，只是在其領海和專屬經濟區內執行國內法，反指中方的危險行為導致海上出現碰撞。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）則警告南海緊張升溫，中國強勢構成挑戰。他還透露，除美國之外，日、韓、澳洲、加拿大及一些歐洲國家，已加入協同巡邏南海的行列。

菲中南海爭端持續已久，衝突點之一便是菲律賓1999年將二戰時期登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，菲稱「愛尤銀礁」，中方稱仁愛礁），並派軍力駐守，做為軍事觀測及宣示主權。自8月以來，中國不斷試圖阻止菲國船艦運補仁愛暗沙上的守軍，雙方就一系列海上衝突相互指責，其中包括中國本月據稱撞擊一艘載有菲律賓軍事首長的船隻。

請繼續往下閱讀...

中共喉舌人民日報25日撰文說，菲律賓依靠美國的支持不斷挑釁中國，行為「極其危險」，嚴重危害地區和平穩定；中國外交部發言人毛寧同日表示，菲律賓利用仁愛暗沙等問題頻繁挑起事端並拉攏域外勢力介入，不過她聲稱，中方對話的大門始終敞開，願意與菲方談判協商妥善處理涉海問題，希望菲方懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。

菲國軍方發言人艾吉拉（Mdedel Aguilar）則強調，菲律賓並未進行會使船隻和海員面臨危險的活動，反而是中國在海上進行了有時會導致碰撞的危險演習，「犯下所有違法行為的是他們」。

菲中兩國近日在仁愛暗沙海域屢傳衝突，中國外長王毅廿日與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）通話時揚言，菲方再生事中方必堅決回應。

不過小馬可仕總統其後表示，不會屈服於「脅迫」。他上週接受日本（NHK）採訪時說，雖然美國一直在幫助菲律賓進行聯合海上巡邏，但馬德雷山號的狀況是菲律賓人自己要解決的問題。

他並透露，美國並不是唯一一個派遣艦艇在該地區進行巡邏的國家，「還有日本、南韓以及澳洲，加拿大有時也來。偶爾，一些歐洲國家也會派出自己的艦船，這確實是一個協同努力的過程。」

小馬可仕強調，有必要與志同道合的國家建立強有力的聯盟，類似於菲律賓、日本和美國的三邊合作。他表示，最近幾個月南海緊張「不減反增」，警告「中國更加強勢」作風對亞洲鄰國構成「真正挑戰」。

菲律賓補給船在南海遭中國海警船阻撓，甚至發射水砲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法