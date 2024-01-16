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英國對台政策引關注！ 英學者：兩岸維持現狀對台英都有利

學者認為，兩岸維持現狀對於台灣與英國來說都是最有利的狀態。圖為英國國會下議院。（路透）

學者認為，兩岸維持現狀對於台灣與英國來說都是最有利的狀態。圖為英國國會下議院。（路透）

2024/01/16 10:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選由民進黨「賴蕭配」勝選，當時英國外相卡麥隆（David Cameron）隨即發布正式聲明祝賀賴清德勝選，未來期待台海兩岸在「沒有武力威脅，或者動用武力或脅迫」的情況下，重新透過建設性對話和平解決分歧。有學者認為，兩岸維持現狀對於台灣與英國來說都是最有利的狀態。

根據《自由亞洲電台》報導，英國外相卡麥隆發布正式聲明祝賀賴清德勝選後，中國駐英大使館發聲明反駁，呼籲英國承認「台灣是中國一省」的立場，按照一個中國原則處理涉台問題，停止干涉中國內政。

中國戰略風險研究所（CSRI）行政總監安德魯·葉（Andrew Yeh）表示，北京主張的一個中國原則不同於英國，英國在這問題一直抱持模糊立場，中國聲稱有權統治台灣，英國也沒有承認這點。安德魯·葉認為，英國目前沒有定義台灣為獨立國家的必要，英國在現有框架下還有很多事情可以做，像是與台灣建立更加緊密的經貿關係，支持台灣參與國際組織等，都可以阻止中國在外交與政治上孤立台灣。

英國外交政策和國家安全智庫「亨利．傑克遜協會」（Henry Jackson Society）印太研究中心副研究員史賓克指出，兩岸維持現狀無論對台灣還是英國都是最有利的，維持現狀讓台灣得以維持自治以及是實上的獨立，讓台灣民眾、商業利益無須從屬於中國，並阻止中國在印太地區的霸權影響力，若台灣宣告獨立，或中國單方面以武力統一台灣，將會出現毀滅性結果，也不符合英國國家利益。

史賓克強調，英國國會有責任阻止中國強行統一台灣，包括重整英國經濟政策，使北京無法影響英國對台決策、鼓勵英國海軍在印太加強部署、確保航行自由，以及鬆綁環境政策，允許開採和加工稀土，減少對中國的依賴。

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