美跨黨派資深代表組團致賀 賴：凸顯台美堅實夥伴關係

美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的跨黨派資深代表團，昨前往民進黨中央黨部向賴清德、蕭美琴致賀，也恭賀台灣人民再次完成一場民主選舉。 （民進黨提供）

2024/01/16 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統當選人賴清德昨會見美國跨黨派資深代表團時指出，美方充分展現美國對台灣民主的強勁支持，凸顯台美緊密堅實的夥伴關係，對台灣意義重大；他會持續在蔡英文總統領導基礎上，捍衛台海和平穩定，希望美方持續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作。

美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格及美國在台協會主席羅森柏格組成的跨黨派資深代表團前天抵台，海德利一行昨前往民進黨中央黨部向我正副總統當選人賴清德、蕭美琴致賀。

請繼續往下閱讀...

強調捍衛台海和平穩定 盼美方持續支持台灣

賴清德表示，台灣人民再次用手中神聖的選票，向國際社會展現對民主自由的堅定信念，美方在大選後立即發表祝賀聲明，並派遣重量級跨黨派代表團來台恭賀，充分展現美國對台灣民主的強勁支持，凸顯台美緊密堅實的夥伴關係，對台灣意義重大。

賴清德指出，台灣堅定守護民主、捍衛和平，穩健務實地與美國在內的民主夥伴深化合作，獲得國際社會的廣泛支持與信任；儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動騷擾台灣，台灣仍能沉穩因應，與包括美國在內的理念相近夥伴合作，努力維持台海和平穩定的現狀。

對於台美關係，賴清德表示，他和蕭美琴會持續在蔡總統領導基礎上，捍衛台海和平穩定，希望美方持續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作，聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。

賴強調，未來一定會繼續推動台灣貿易進一步與世界接軌，期待台美雙重課稅問題能早日獲得解決，有利台商多元化海外布局及美國強化經濟韌性，為兩國人民創造更多利基。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法