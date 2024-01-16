中國抗議無效 林芳正︰台日夥伴 將深化合作

日本政府發言人林芳正。（資料照）

2024/01/16 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯楊芙宜、記者楊堯茹／綜合報導〕民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝，日本外務大臣上川陽子於第一時間發表談話，表達日方祝賀之意，引來中國駐日大使館抗議「干預內政」。日本政府發言人林芳正在十五日記者會上重申，台灣是共享自由、民主、基本人權和法治等基本價值的重要夥伴和珍貴友人，強調日本對於台灣圓滿舉行的民主選舉，向來都會表達祝賀之意。

上川在十三日晚間賴清德確定當選台灣新任總統後發表談話，表達祝賀之意，四年前蔡英文總統成功連任時，時任外相茂木敏充也在第一時間發表談話，儘管內容幾乎相同，但已成為日本政府的慣例，每次也都引來中國抗議。

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林芳正十五日在例行記者會上被問及中國抗議一事，他表示，外交上的應對他不便透露，但台灣是日本共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員往來交流的極重要夥伴，同時也是珍貴的友人，「台灣圓滿舉行的民主選舉，我國（日本）向來都會表達祝賀之意」。

林芳正還強調，日本政府將維持與台灣之間的非政府間實務關係的立場，致力於深化日台間的合作與交流。

菲總統恭喜賴勝選 盼密切合作

路透報導，菲律賓總統小馬可仕十五日晚在社群媒體平台「Ｘ」上貼文，祝賀副總統賴清德在甫結束的台灣總統大選中贏得勝選，「代表菲律賓人民，我恭喜總統當選人賴清德勝選，成為台灣下任總統」、「我們期待在未來幾年密切協同合作、強化共同利益、促進和平，並確保我們人民的繁榮」。

此外，法國、德國及義大利外交部也在十四日陸續發布聲明，祝賀我國順利完成總統及立委選舉，外交部對此表達誠摯感謝。法國外交部表示，法國期盼繼續加強與台灣的關係，法方重申台海和平穩定的重要性，呼籲各方尊重現狀，並期盼兩岸恢復對話。

法、德、義也祝賀我完成大選

德國外交部表示，台灣自由民主選舉顯示台灣厚實的民主基礎，以及選民與民主價值的緊密連結；另台海和平穩定對區域及世界至為重要，德方重申台海現況僅能透過和平且經雙方同意的方式改變。義大利外交部對我國和平、民主的選舉表示讚賞，期盼持續加強與台灣在經濟、商業及文化方面的關係，並希望透過和平及建設性的對話維持台海現狀。

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