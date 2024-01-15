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在能登強震失去妻子和3名小孩 石川縣警察官悲痛送行

日本石川縣警察官，在能登半島強震時失去妻子和3名小孩。能登地震災區示意圖。（美聯社）

日本石川縣警察官，在能登半島強震時失去妻子和3名小孩。能登地震災區示意圖。（美聯社）

2024/01/15 11:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣42歲警察官大間圭介，在1月1日能登半島芮氏規模7.6強震時，於珠洲市妻子娘家眼睜睜看著太太和3名小孩被土石流掩埋，4人最終全數罹難，大間圭介在14日的葬禮上悲痛送行。

《讀賣新聞》報導，大間圭介透露，當時他和38歲太太春香、11歲長女優香、9歲長子泰介、3歲次子湊介，一起待在珠洲市妻子父母家裡，由於突然搖晃起來，大間圭介便跑去外面查看是否安全，緊接著再次發生搖晃，屋子後面的山丘隨即崩落大量土石，將建築物整個沖垮。

大間圭介不停喊著妻子與兒女的名字，希望4人都還活著，但消防員於4日、5日陸續將春香等人挖掘出來，早已沒了生命跡象，大間圭介在14日的告別式上悲傷透露自己真的很想和家人永遠在一起。

大間圭介表示，他和春香是珠洲市當地人，在他29歲時結婚，由於經常要出差處理警務，都是由春香留在金澤住處照顧孩子。大間圭介回憶，他在2021年東京奧運會負責維安，在出發前1天春香拿了1封信給他，裡面寫著「加油，我愛你，我會等你回來」，當他工作時想到這些話就會成為他的動力。

大間圭介說，泰介是個很貼心的男孩，會主動倒垃圾、摺衣服，有時甚至會把零花錢用在家人身上，去年在自己生日時，泰介送給他穿起來很溫暖的運動衫，因此耶誕節他也買了很多遊戲、衣服給泰介。

大間圭介透露，3歲的湊助是個被寵壞的孩子，每次他下班回家湊助都會跑來要抱抱和舉高高，由於湊助和哥哥、姊姊年齡有一段差距，因此受到家人無條件的疼愛。

在能登強震中，大間圭介除了妻子兒女之外也有其他親屬罹難，身為倖存者的他心裡存在著罪惡感。在金澤市舉行的守夜和告別式上，可以聽到大間圭介小孩朋友前來哀悼的啜泣聲。大間圭介說，家人給了他無可替代的時光，永遠都是他的瑰寶。

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