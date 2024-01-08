能登震災後服務精神感動外界 加賀屋：不知何時才能恢復營業

日本石川縣七尾市和倉溫泉知名旅館加賀屋，在能登強震後的服務精神感動外界，但目前仍不知道何時能夠恢復營業。（圖擷自加賀屋官網）

2024/01/08 10:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1月1日發生規模7.6強震，導致縣內七尾市度假勝地和倉溫泉幾乎所有旅館停業，其中包括「職人嚴選日本百間飯店・旅館」第一名、震災後貼心服務感動外界的加賀屋，但主管透露目前仍不知道何時能夠恢復營業。

據《讀賣新聞》報導，在震災發生時，加賀屋233間客房幾乎住滿，所有房客都被疏散到附近地勢較高的小學避難，由於已無法再住宿，客人們隔天（2日）搭乘旅館所準備的巴士撤離到金澤等地。

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據了解，2007年能登半島規模6.9地震，導致加賀屋整修了差不多1個月，但這次地震所帶來的損害更大。加賀屋第一營業部長張原滋，目前正不斷聯繫建築專家前來評估，他感嘆真不知道何時可以重新營業。

張原滋說，加賀屋好不容易撐過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，外國旅客已經開始陸續回流，沒想到如今又受到地震影響，讓他感到非常遺憾。

1804年創立、和倉溫泉歷史最久的旅館「美灣莊」，建物在能登強震中也受到很大的損壞，儘管如此，美灣莊還是為恢復電力和通訊的搶修人員提供大型宴會廳休息。

七尾市和倉溫泉街四處可見道路下陷、建物傾斜的狀況，和倉溫泉合作組織統計，街上22間旅館總共有1260間客房，1日地震前接待了2000多名房客，入住率達90％，但目前這些店家幾乎都已停業。

和倉溫泉各旅館在強震後立即疏散房客，沒有人員受傷的狀況出現，包括加賀屋在內的許多業者都向避難所提供飯糰和棉被，並幫忙尋找留在房間的行李，不少旅客事後都在社群媒體上表達感謝之意。

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