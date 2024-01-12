能登半島強震累計215人死亡 其中14人因災害間接死亡

日本石川縣元旦發生芮氏規模7.6強震，震後珠洲市居民走在倒塌房屋的廢墟旁。（美聯社）

2024/01/12 23:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣於2024年1月1日發生芮氏規模7.6強震，重創日本北陸地方，罹難人數突破200人，截至今（12日）下午2時，石川縣政府宣布，死亡人數已累積至215人，其中包括14名因「災害關聯死」（間接死亡）而罹難的個案，目前仍有38失聯。

另外，日本政府11日把這次強震指定為「激甚災害」，災區進行重建時國庫的補助會增加。

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根據日本放送協會（NHK）報導，截至今（12日）下午2時，石川縣內死亡人數已累積至215人，其中，珠洲市6人、能登町4人、輪島市4人，因「災害關聯死」而罹難14人，至少577人重傷。石川縣也公布了28名安全狀況不明的姓名及年齡，已知年齡從20歲到95歲不等。與此同時，前往學校等避難的避難者數量，已攀升至約2萬3000人。

石川縣截至今（12日）下午2時，已確認至少4265棟房屋受損，面目全非，主要集中在能登地區。另外，受地震和過去一週發生高達1000多次的餘震影響，石川縣能登地區仍有約1萬2200戶家庭停電、約5萬5700戶家庭斷水。

據了解，即不是因地震搖晃或海嘯等直接災害死亡，而是在避難生活期間因病情惡化、身體不適等情況死去，被稱為「災害關聯死」。

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