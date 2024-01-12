為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

能登半島強震累計215人死亡 其中14人因災害間接死亡

日本石川縣元旦發生芮氏規模7.6強震，震後珠洲市居民走在倒塌房屋的廢墟旁。（美聯社）

日本石川縣元旦發生芮氏規模7.6強震，震後珠洲市居民走在倒塌房屋的廢墟旁。（美聯社）

2024/01/12 23:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣於2024年1月1日發生芮氏規模7.6強震，重創日本北陸地方，罹難人數突破200人，截至今（12日）下午2時，石川縣政府宣布，死亡人數已累積至215人，其中包括14名因「災害關聯死」（間接死亡）而罹難的個案，目前仍有38失聯。

另外，日本政府11日把這次強震指定為「激甚災害」，災區進行重建時國庫的補助會增加。

根據日本放送協會（NHK）報導，截至今（12日）下午2時，石川縣內死亡人數已累積至215人，其中，珠洲市6人、能登町4人、輪島市4人，因「災害關聯死」而罹難14人，至少577人重傷。石川縣也公布了28名安全狀況不明的姓名及年齡，已知年齡從20歲到95歲不等。與此同時，前往學校等避難的避難者數量，已攀升至約2萬3000人。

石川縣截至今（12日）下午2時，已確認至少4265棟房屋受損，面目全非，主要集中在能登地區。另外，受地震和過去一週發生高達1000多次的餘震影響，石川縣能登地區仍有約1萬2200戶家庭停電、約5萬5700戶家庭斷水。

據了解，即不是因地震搖晃或海嘯等直接災害死亡，而是在避難生活期間因病情惡化、身體不適等情況死去，被稱為「災害關聯死」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
力成攜日本子公司捐款1000萬日圓 助地震災區重建
2024/01/12 17:54

力成攜日本子公司捐款1000萬日圓 助地震災區重建
奈良美智感謝台灣 捐款台幣2.5億元助日本能登震災重建
2024/01/12 16:55

奈良美智感謝台灣 捐款台幣2.5億元助日本能登震災重建

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
日本強震「台灣捐款破11.8億」！大咖聲優緒方惠美「正體中文」感謝
2024/01/12 15:39

日本強震「台灣捐款破11.8億」！大咖聲優緒方惠美「正體中文」感謝
台灣23歲男大生赴日滑雪 疑摔傷頭部送醫不治
2024/01/12 15:01

台灣23歲男大生赴日滑雪 疑摔傷頭部送醫不治

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
18層樓木屋！日本最高木造大樓動土 預計2026年竣工
2024/01/12 14:25

18層樓木屋！日本最高木造大樓動土 預計2026年竣工
援助不斷！ 日本能登半島賑災專戶捐款累計逾3億元
2024/01/12 11:54

援助不斷！ 日本能登半島賑災專戶捐款累計逾3億元
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播