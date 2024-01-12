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18層樓木屋！日本最高木造大樓動土 預計2026年竣工

日本三井不動產公司11日宣布，將和竹中工務店合作，在東京日本橋建造18層樓、高84公尺的木造租賃辦公大樓。（圖片擷自三井不動產官網）

日本三井不動產公司11日宣布，將和竹中工務店合作，在東京日本橋建造18層樓、高84公尺的木造租賃辦公大樓。（圖片擷自三井不動產官網）

2024/01/12 14:25

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本三井不動產公司11日宣布，將和竹中工務店合作，在東京日本橋建造樓高18層、高84公尺的木造租賃辦公大樓。該建築預計於2026年9月竣工，屆時將成為日本國內最高的木結構大樓。

《共同社》報導，由於減少鋼材能有效抑制建築過程中的二氧化碳（CO2）排放量，以木料當作建材遂成為日本建築業界的最新趨勢。

三井不動產介紹，將使用超過1100立方公尺的日本國產木材作為結構材料，力爭打造「能感受到木製溫暖，讓人嚮往的辦公室」。

儘管與相同規模的鋼骨結構大樓相比，建築經費略高，但伴隨產生的二氧化碳排放量將能夠減少30%。

新大樓將使用竹中工務店開發的不易燃材料，確保擁有與鋼骨結構相同的防災能力。木材能幫助地球資源永續利用，逐漸受到廣泛關注。

日本其他房地產巨頭也正積極利用木材。三菱地所旗下子公司研製、具隔熱性與高強度特色的「交錯層壓木材」（CLT），將應用於在福岡市中心規劃的嶄新大樓；住友林業承建的東京四谷上智大學校區15號館，其格狀外牆則使用了多摩地區的杉木。

日本三井不動產建造的嶄新木造建築，預計於2026年9月竣工，將成為日本國內最高的木結構大樓。（圖片擷自三井不動產官網）

日本三井不動產建造的嶄新木造建築，預計於2026年9月竣工，將成為日本國內最高的木結構大樓。（圖片擷自三井不動產官網）

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