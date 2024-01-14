為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日航奇蹟逃生 空服員冷靜應對成佳話、傳半數入職不滿一年

有日媒報導指出，日航在516班機事故中的空服員，約有半數是去年春季才入職的新人。（歐新社）

有日媒報導指出，日航在516班機事故中的空服員，約有半數是去年春季才入職的新人。（歐新社）

2024/01/14 08:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516班機2日傍晚在羽田機場撞上海上保安廳一架飛機，造成海保機上5人死亡。由於日航班機上379人全員逃生，事故當下空服員的應變、引導乘客逃生等措施也成為熱議話題。近期有日媒透露，日航內部傳聞指出，在516班機事故中的空服員，約有半數是去年春季才入職的新人，讓許多日航員工十分驚訝且佩服。

根據日媒《週刊現代》報導，對此次事件，一名日航空服員表示，公司內部曾經歷過這種嚴重事故的空服員很少，「她們當時應該也非常害怕，卻仍然可以冷靜應對，她們是真正的英雄」。《週刊現代》報導指出，日航新進員工必須接受為期4個月的培訓課程，內容包括禮儀、英語和緊急狀況應對，此次能上演「奇蹟救援」，是經過嚴格訓練的結果。

日航空服員受訪時回憶過去的受訓過程，受訓時會針對鳥擊、飛航中飛機起火和跑道碰撞等狀況進行救援演練，其中以緊急逃生演練最為困難、最緊張。日航空服員指出，空服員們練習用日語和英語進行緊急廣播數小時，由教官一字一句修正。

日航空服員提到，有的教官甚至會對受訓學員說：「如果現在真的發生事情，乘客早就死了。你知道掌握生命的責任有多重嗎？」有些學員甚至會因承受不住壓力而落淚。日航空服員最後則說：「我想再次對她們的專業致敬。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日發布機場安全新準則
2024/01/10 05:30

日發布機場安全新準則
羽田撞機事故後 日本下令航管禁用「No.1」一詞
2024/01/09 11:27

羽田撞機事故後 日本下令航管禁用「No.1」一詞

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
失事飛機殘骸已清除 羽田機場C跑道1/8零時重啟
2024/01/07 20:30

失事飛機殘骸已清除 羽田機場C跑道1/8零時重啟
日航事故機長英勇事蹟曝！ 殿後逃生一排排確認 解救遺漏乘客
2024/01/07 16:50

日航事故機長英勇事蹟曝！ 殿後逃生一排排確認 解救遺漏乘客
海上保安廳機上5人死因出爐 遭巨大外力撞擊而死
2024/01/07 12:16

海上保安廳機上5人死因出爐 遭巨大外力撞擊而死
日航事故乘客完整逃生影片曝光！ 有人想拿行李被大聲喝斥「別拿」
2024/01/07 10:48

日航事故乘客完整逃生影片曝光！ 有人想拿行李被大聲喝斥「別拿」
國際今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播