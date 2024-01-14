日航奇蹟逃生 空服員冷靜應對成佳話、傳半數入職不滿一年

有日媒報導指出，日航在516班機事故中的空服員，約有半數是去年春季才入職的新人。（歐新社）

2024/01/14 08:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516班機2日傍晚在羽田機場撞上海上保安廳一架飛機，造成海保機上5人死亡。由於日航班機上379人全員逃生，事故當下空服員的應變、引導乘客逃生等措施也成為熱議話題。近期有日媒透露，日航內部傳聞指出，在516班機事故中的空服員，約有半數是去年春季才入職的新人，讓許多日航員工十分驚訝且佩服。

根據日媒《週刊現代》報導，對此次事件，一名日航空服員表示，公司內部曾經歷過這種嚴重事故的空服員很少，「她們當時應該也非常害怕，卻仍然可以冷靜應對，她們是真正的英雄」。《週刊現代》報導指出，日航新進員工必須接受為期4個月的培訓課程，內容包括禮儀、英語和緊急狀況應對，此次能上演「奇蹟救援」，是經過嚴格訓練的結果。

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日航空服員受訪時回憶過去的受訓過程，受訓時會針對鳥擊、飛航中飛機起火和跑道碰撞等狀況進行救援演練，其中以緊急逃生演練最為困難、最緊張。日航空服員指出，空服員們練習用日語和英語進行緊急廣播數小時，由教官一字一句修正。

日航空服員提到，有的教官甚至會對受訓學員說：「如果現在真的發生事情，乘客早就死了。你知道掌握生命的責任有多重嗎？」有些學員甚至會因承受不住壓力而落淚。日航空服員最後則說：「我想再次對她們的專業致敬。」

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