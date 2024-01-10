日發布機場安全新準則

東京羽田機場本月2日發生日本航空客機與海上保安廳航機嚴重擦撞事故，日本國土交通省9日宣布確保飛安緊急對策，包括管制官不再用代表起飛順位的number one用語等。（美聯社檔案照）

2024/01/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕日本羽田機場二日發生客機與海上保安廳航機擦撞造成五人死亡嚴重事故，當局隨即檢討航管流程，並於九日發布緊急安全措施。內容包括加深停止線標示能見度，以及降低塔台與班機溝通時訊息遭誤解的機會。

事故調查主要集中在航管塔台與海保機機長的通訊問題。判斷此案是由數個人為錯誤結合所導致，其中一項為機長可能錯誤理解塔台指示。

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依據日本國土交通省公布的改善措施，航空管制員向班機發送的指示不再包含「NO.1」、「NO.2」等起飛順序訊息。六日在羽田機場率先施行，成田和關西等主要機場日後比照辦理。

「日經新聞」寫道，多名專家認為，海保機或許是在聽到「NO.1」後急著起飛才引發後續問題。海保機機長稱他接收到進入跑道的許可，但依據通聯紀錄，塔台並沒有准予許可。改善措施要求確保駕駛對術語的理解，尤其是涉及出入跑道方面，敦促駕駛複誦航空管制員給予的指示，並確認有無疑慮。

另外，事發當時監控系統處於運作狀態，航管仍表示沒有注意到海保機進入跑道。飛機誤入跑道時監控系統會在螢幕閃爍警示，但沒有聲響。當局認為航管沒有持續查看警示，將指定人員專門負責這項工作。

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