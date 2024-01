羽田撞機事故後 日本下令航管禁用「No.1」一詞

海保機疑誤解指令進入跑道遭降落的客機撞上,日本國土交通省現下令航管禁止使用「No.1」一詞。(歐新社)

2024/01/09 11:27

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕日本航空編號516班機2日傍晚於羽田機場與海上保安廳飛機在跑道上相撞,造成海保機上5死1傷,目前事故原因還在調查中,不過日本國土交通省下令航管禁止使用「No.1」一詞。

綜合日本媒體報導,2日傍晚日本航空編號516號班機(空中巴士A350)在降落時,撞到入侵跑道的海上保安廳JA722A「水凪號」(みずなぎ号),造成海保機上5死1傷,唯一生還的海保機長強調有獲准起飛才進入跑道,不知道有飛機要降落,不過根據通話紀錄,航管並未允許海保機進入跑道。

請繼續往下閱讀...

儘管相關事故發生原因仍在調查中,但曝光的通訊對話中,航管向JA722A發出指令「JA722A Tokyo TOWER good evening, No.1, taxi to holding point C5.」(JA722A,晚安,滑行到等待點C5,你是第一順位),海保機也復誦航管指令「Taxi to holding point C5 JA722A No.1, Thank you.」(滑行到等待點C5,我們JA722A是第一順位,謝謝)。

外界研判,海保可能將航管表達起飛順序「No.1」一詞誤認為允許起飛,目前日本國土交通省已經下令,境內所有機場的航空交通管制員向飛機發出指令時,禁止使用「No.1」一詞,另外計劃將進入跑道前的停止線改為更寬的距離,以及更顯眼的顏色。

