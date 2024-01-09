羽田撞機事故後 日本下令航管禁用「No.1」一詞

海保機疑誤解指令進入跑道遭降落的客機撞上，日本國土交通省現下令航管禁止使用「No.1」一詞。（歐新社）

2024/01/09 11:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516班機2日傍晚於羽田機場與海上保安廳飛機在跑道上相撞，造成海保機上5死1傷，目前事故原因還在調查中，不過日本國土交通省下令航管禁止使用「No.1」一詞。

綜合日本媒體報導，2日傍晚日本航空編號516號班機（空中巴士A350）在降落時，撞到入侵跑道的海上保安廳JA722A「水凪號」（みずなぎ号），造成海保機上5死1傷，唯一生還的海保機長強調有獲准起飛才進入跑道，不知道有飛機要降落，不過根據通話紀錄，航管並未允許海保機進入跑道。

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儘管相關事故發生原因仍在調查中，但曝光的通訊對話中，航管向JA722A發出指令「JA722A Tokyo TOWER good evening, No.1, taxi to holding point C5.」（JA722A，晚安，滑行到等待點C5，你是第一順位），海保機也復誦航管指令「Taxi to holding point C5 JA722A No.1, Thank you.」（滑行到等待點C5，我們JA722A是第一順位，謝謝）。

外界研判，海保可能將航管表達起飛順序「No.1」一詞誤認為允許起飛，目前日本國土交通省已經下令，境內所有機場的航空交通管制員向飛機發出指令時，禁止使用「No.1」一詞，另外計劃將進入跑道前的停止線改為更寬的距離，以及更顯眼的顏色。

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