香港非洲豬瘟持續 2024開年撲殺400多頭豬

香港非洲豬瘟延燒，2024開年就撲殺400多頭。豬隻示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2024/01/03 00:36

〔中央社〕香港元朗一個豬場的豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒，漁護署安排撲殺場內全部400多頭豬隻。香港11月起已連續爆發非洲豬瘟疫情，至今未能阻斷病毒在當地豬場傳播。

香港電台報導，漁護署發言人說，元旦從元朗新田一個持牌豬場13隻豬所抽取的樣本，經檢驗後，發現8隻豬的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，署方已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，並安排銷毀場內全部400多頭豬隻。

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漁護署表示，正分階段巡查香港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染，同時也已加強監察涉事豬場附近的野豬活動情況。

署方表示，個案不會影響香港的屠房運作，也不影響整體活豬供應。

公開報導顯示，2023年11月份，香港已因非洲豬瘟病毒撲殺逾7500頭豬；12月份，香港元朗的豬場又4次發現非洲豬瘟病毒，當月撲殺超過5700頭豬。

綜合港媒報導，幾天前（去年12月30日）為了因應香港近日出現多宗非洲豬瘟的疫情，署理環境及生態局局長黃淑嫻召開跨部門緊急會議，部署行動以阻斷病毒在香港的豬場傳播。

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