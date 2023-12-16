中國官方內部文件流出！ 北方「非洲豬瘟」疫情發展異常嚴峻

15日中媒公布四川省畜牧業協會文件，揭露中國北方非洲豬瘟疫情嚴重，圖為示意圖。（路透）

2023/12/16 12:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北方爆發非洲豬瘟疫情，15日中媒公布一份養殖業群組流傳的四川省畜牧業協會文件，《關於近期非洲豬瘟疫情發生情況報告及建議》，該文件揭露，中國北方部份地區非洲豬瘟疫情嚴重，「汙染面積不斷擴大」，威脅四川省養豬業者，四川畜牧業協會人士亦向《財聯社》記者證實，真的有這份文件。

綜合中媒報導，《關於近期非洲豬瘟疫情發生情況報告及建議》文件顯示，中國北部部分地區非洲豬瘟疫情升溫，主要集中在河南、山東、河北，其餘省區也有豬隻感染增加情況，該文件強調，「北方非瘟（非洲豬瘟）持續發酵，特點是病毒毒株變異，重組複雜，臨床症狀不明顯」，隨時序進入冬季，「疫情情勢發展異常嚴峻」。

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四川省作為中國畜牧業養豬大省，若不採取因應措施，一旦疫情傳至四川，恐對相關產業造成重大損失，針對如何防範疫情，文件指示要嚴格控管豬隻運送，從本月15日至2024年2月29日，「除種豬、仔豬（重量在30公斤及以下且用於育肥）、非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區及無疫小區生豬外，四川省外超過30公斤的豬隻禁止調入四川育肥」。

根據中媒出具統計資料，中國今年以來淘汰母豬價格不斷下跌，2023年第49週跌至每公斤8.92元人民幣（約新台幣39.31元），為3年以來同期低點，中分析師向《財聯社》表示，10月到11月，中國散戶養豬業者及規模化養豬業者，淘汰母豬量明顯增加，與部分地區病毒蔓延，母豬被迫淘汰有關。

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