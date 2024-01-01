日本能登半島7.6強震釀海嘯 房倒地裂6起活埋 餘震搖不停

元旦強震造成石川、富山、新潟及福井等縣房屋傾倒破損、道路損壞、地面液化及多人傷等災情。（路透）

2024/01/01 21:39

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〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本石川縣能登半島在當地時間今天下午4點多發生芮氏規模（M）7.6大地震，部分地區震度達最高級的7級，日本海沿岸和朝鮮半島東側沿岸均有海嘯發生，海嘯預測最高達5公尺。元旦強震造成石川、富山、新潟及福井等縣房屋傾倒破損、道路損壞、地面液化及多人傷等災情，至少有6起因建築物倒塌而被活埋的回報案件。日本氣象廳也呼籲民眾留意，未來一週仍可能發生震度7級的餘震。

日本政府已將今天發生的M7.6強震命名為「令和6年（2024年）能登半島地震」，發生時間為今天下4點10分左右，石川縣能登地區震度達7級，也是有記錄以來第7次的7級大震，上次為2018年9月北海道振胆地方強震。

今天的強震，除石川縣，新潟縣部分地區震度達6弱，富山、福井、長野和岐阜等縣的部分地區也達5強到5弱的震度，就連在東京地區都能感受到長時間的搖晃。從下午4點地震發生至晚點近9時的4個半小時內，能登半島持續發生9次震度5級以上的餘震。

由於為淺層地震，地震過後約10分鐘，能登半島的輪島市即出現第一波海嘯，高約1.2公尺，氣象廳緊急向日本海沿岸發布海嘯警報，各家電視台也暫停新年特別節目的播放，日本放送協會（NHK）女主播更在直播廝喊「別看電視了，快逃命」，呼籲民眾儘速前往高處避難，歡樂的年節頓時變色。至截稿為止，日本氣象廳雖已對部分地區的海嘯警報降級，但尚未取消海嘯警報。

輪島地區災情慘重，除有海嘯首當其衝之外，沿海地區發生大規模火災，至截稿前尚未撲滅，市內還有多棟建物傾倒，其中位於市中心的一棟大樓，連根拔起橫倒在地上，大樓可能有人受困等待求援。

雖然正處年假，日本政府立即成立首相官邸對策室，首相岸田文雄在傍晚5點多坐鎮指揮，呼籲海嘯警報區的沿海民眾儘速避難。正在東京老家過年的石川縣知事馳浩，在地震發生後立即前往官邸參加對策會議，之後搭乘自衛隊直升機趕回石川，已透過副知事向自衛隊申請災害派遣。

防衛省海陸空自衛隊在地震發生後，已派遣約20多架戰機、直升機及巡邏機升空進行情報收集。防衛相木原稔表示，只要有地方提出申請，待命的9500位陸上自衛官會立即出動馳援。

元旦強震造成石川、富山、新潟及福井等縣房屋傾倒破損、道路損壞、地面液化及多人傷等災情。（法新社）

元旦強震造成石川、富山、新潟及福井等縣房屋傾倒破損、道路損壞、地面液化及多人傷等災情。（美聯社）

輪島地區災情慘重，除有海嘯首當其衝之外，沿海地區發生大規模火災，至截稿前尚未撲滅。（路透）

輪島地區災情慘重，除有海嘯首當其衝之外，沿海地區發生大規模火災，至截稿前尚未撲滅。（路透）

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