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日本能登半島強震不斷 疑因地下水造成斷層滑動

日本石川縣能登半島在元旦發生芮氏規模（M）7.6強震，多處地區震度達最高級的7級。（法新社）

日本石川縣能登半島在元旦發生芮氏規模（M）7.6強震，多處地區震度達最高級的7級。（法新社）

2024/01/01 20:05

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本石川縣能登半島在元旦發生芮氏規模（M）7.6強震，多處地區震度達最高級的7級，日本政府已命名為「令和6年（2024年）能登半島地震」。專家指出，很可能與地下流體（地下水）的上升造成斷層滑動有關。

能登半島從2020年底以來大小地震不斷，2023年5月才發生過震度6強的大地震，這次M7.6強震，比1995年的M7.3阪神大地震規模還大，7級強震也是有記錄以來的第7次。

能登半島在2020年12月出現群發性的地震，地震活動也變得相當活動，至去年5月為止，光是震度1以上的餘震就高達300多次，其中5強以上地震達5次，去年5月7日發生震度6強地震後，2天內即出現52次1級以上餘震。

當地時間今天下午4點10分發生的地震M7.6強震後，1個多小時內震度1以上餘震達19次，一直到晚間8點多仍繼續出現多次5級餘震。

2020年底地震發生後，日本政府的地震調查委員會委託專家進行調查後發現，能登半島有地面隆起和震源移動的情況，研判可能與地下水移動有關。

日本經濟新聞引述東京工業大學地震學教授中島淳一的說法指出，因為地下水上升滲入斷層，造成斷層易於滑動，可能因此引發地震，根據地震波的分析，在地下約20到30公里處有地下水積水，如果地下水上升到距離地表10到15公里處，就很可能引發地震。由於發生機制還有很多不明之處，今後仍須留意餘震的發生。

日本石川縣能登半島在元旦發生芮氏規模（M）7.6強震，多處地區震度達最高級的7級。（美聯社）

日本石川縣能登半島在元旦發生芮氏規模（M）7.6強震，多處地區震度達最高級的7級。（美聯社）

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