能登半島強震》岸田文雄發出3點指示 強調人命第一！

日相岸田文雄針對能登半島強震做出3點指示。（法新社；本報合成）

2024/01/01 19:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今天下午發生規模7.6極淺強震，後續又發生數十起有感餘震，當地災情陸續傳出。日本首相岸田文雄已對此次地震做出3點指示，強調受災者生命為第一優先。

根據《日經新聞》 報導，今天下午4點10分（台灣時間下午3點10分）左右，能登半島發生規模7.6強震，深度僅10公里，後續又發生數十起有感餘震。當局隨即針對日本沿海發布海嘯警報，首相官邸也在第一時間成立災情指揮中心。

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原本在放新年連假的岸田文雄在獲悉相關消息後提早收假回到崗位坐鎮，今傍晚針對震災做出3點指示，要求各部會、相關單位「盡速掌握受害、受損狀況」、「秉持生命第一原則，盡全力救助受災者，徹底落實居民疏散等防災措施」、「與地方政府密切合作，隨時向民眾提供確切資訊」。岸田文雄也呼籲，海嘯警報地區的人民請盡速撤離。

日本內閣官房長官林芳正晚間7點（台灣時間傍晚6點）左右召開記者會表示，目前已收到石川縣因建築物倒塌至少6件活埋報告；截至傍晚6點（台灣時間下午5點），石川縣內有約3.3萬戶發生停電、5條高速公路路線和7條主要幹道中斷、能登機場跑道關閉，目前正在評估此次強震對天然氣與供水系統造成的損害。

日相岸田文雄針對能登半島強震做出3點指示。（法新社）

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