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能登強震傷患擠爆醫院還停電！ 路毀+元旦假日醫護人手嚴重不足

日本能登半島元旦發生強震，災區民眾紛紛到戶外避難。（美聯社）

日本能登半島元旦發生強震，災區民眾紛紛到戶外避難。（美聯社）

2024/01/01 18:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今天（1/1）下午4點10分（台灣時間下午3點10分）左右發生規模7.6極淺強震，後續又發生數十起有感餘震。目前尚未有確切傷亡報告傳出，但有受災地區醫院回報已塞滿傷患，還發生停電狀況，醫療人員出現人手不足的窘況，可謂是雪上加霜。

綜合日媒報導，能登半島今天下午發生規模7.6強震，深度僅10公里，最大震度7級，主震過後迄今已發生30多起餘震，各地驚悚受災畫面在網上瘋傳，具體災情及傷亡狀況堪憂。位於能登半島最北端珠洲市，在今天的主震發生當下偵測到震度6級的搖晃，市內珠洲綜合醫院傍晚回報指出，在此次地震中受傷的民眾陸續被送到醫院接受救治。

不過珠洲綜合醫院表示，現在情況越來越嚴重，因為地震造成許多道路嚴重毀損，交通受到阻礙，加上正值元旦假日，一些原先休假的醫護無法在第一時間順利到院支援，院方面臨人手不足的狀況。不僅如此，醫院也發生停電，目前該院正在啟用備用電力。

另外，在今天主震同樣偵測到震度6級搖晃、位於能登半島西岸北端的輪島市也遇到類似窘境，輪島市立醫院負責人表示，傷患擠爆醫院，院方的停車場必須騰出空間容納更多急診患者，當中有不少因墜落物砸到骨折或頭部受傷的民眾，但目前醫院也發生停電，醫院正在使用備用的電力為傷患提供救治。根據日本北陸電力株式會社報到，石川縣目前約有3萬2500戶停電。

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