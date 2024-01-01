專家示警能登短期恐再現震度7級強震 若震央在海洋將引發大海嘯

石川縣加賀市一處建物因不堪地震劇烈搖晃，2樓樓層整塊斷裂坍塌。（路透）

2024/01/01 19:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今天下午4點10分（台灣時間下午3點10分）左右發生規模7.6極淺強震，後續又發生數十起有感餘震，大量受災畫面讓外界看了心惶惶。對此，日本知名地震學者平田直表示，接下來仍有可能發生震度達7級搖晃的地震，呼籲災區民眾持續在安全地方避難。

綜合日媒報導，能登半島元旦大地震的消息傳出後，引發國際關注，樓層不堪劇烈搖晃整塊坍塌、大量建物傾倒瞬間成廢墟、道路斷裂成數截的驚悚受災畫面在網上瘋傳，並不斷有受困、傷患擠爆醫院等消息傳出，受影響民眾紛在社群平台直呼心有餘悸，外界網友也都祈禱盼災情別再進一步擴大。

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東京大學地震研究所觀測地震學名譽教授、日本政府地震調查委員會長平田直今天表示，自2018年以來，能登地區的地震次數就有增加趨勢，2020年12月之後地震活躍程度更加明顯。平田直示警，接下來震度6級的餘震持續發生機率高，甚至可能出現震度與主震同樣達7級的地震，若震央在海洋，將引發大海嘯風險。

平田直呼籲災民繼續待在安全的地方避難，在主震中沒有倒塌的建物並不代表沒有受損，若未來再次遇到強烈搖晃會受到更大程度的損害，因此待相關單位安全評估後再回到原來的地方。

石川縣道路斷成數截，一旁也出現坍方狀況。（圖翻攝自X平台）

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