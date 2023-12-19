官媒吹捧習近平改革開放功績 專家批：根本在開倒車

12月18日是中國前領導人鄧小平實施「改革開放」的45週年，官媒《新華社》當日高調發文，吹捧中國現任領導人習近平在改革開放的「功績」。（路透）

2023/12/19 10:34

〔編譯盧永山／綜合報導〕12月18日是中國前領導人鄧小平實施「改革開放」的45週年，官媒《新華社》當日高調發文，吹捧中國現任領導人習近平致力於深化改革，但諷刺的是，近年來北京當局也逐步加強對社會的全面管控。習近平能否延續鄧小平啟動這條改革開放路線，已越來越受到各方質疑。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，1978年12月18日，中共召開十一屆三中全會，鄧小平在會中確立了中國開啟改革開放的政策目標，中國自此打開國門，加速了以資本主義市場經濟為模式的對外開放。

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12月18日當天適逢中國改革開放45週年，《新華社》發文吹捧習近平在改革開放中的位置。文章指出：「黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，在新的歷史起點上把新時代改革開放推向新境界，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興注入不竭動力。」

文章還用「親自主持」、「親自領導」、「親筆修改」、「親自決策」、「親自部署」、「親自推動」，來描述習近平在改革開放的「功績」。不過，自習近平上任10年以來，中國不僅未如官宣的越來越開放，反而一直在開倒車。

RFA的報導批評，習近平不僅取消了國家主席任期制，同時也以國家安全的名義，強化各領域的政治管控。今年7月，中國通過的新版《反間諜法》不僅對所謂的間諜行為賦予更寬泛的定義，還以涉及國家機密為由，相繼突擊搜查了凱盛融英（Capvision）、美思明智集團（Mintz Group）以及貝恩（Bain & Company）等多家外國諮詢公司在中國的辦公室。

美國紐約市立大學政治學教授夏明受訪指出，雖然習近平打著所謂改革開放的旗號，事實上，中國正在經歷政治上的倒退，習近平已經廢除了憲法的任期制限制，讓自己變成皇帝、高度集權的領導人，同時否定鄧小平，擁抱毛澤東。

夏明也指出，習近平不斷強調改革，只是一種維持其現政權穩定的說法，今天他說的一切東西都是政治忽悠，他現在最大的問題在於，沒辦法獲得大家的信任。

此外，華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）也針對美國企業在中經商議題舉辦研討會。該所高級研究員埃舍爾（David Asher）表示，在習近平統治下，中國對資本的控制在過去幾年大幅加劇，2020年1月中國政府修改了《外商投資法》，允許北京當局在特殊情況下將外資國有化，這樣的特殊情況包括戰爭時期；因此在習近平過去幾年的統治下，中國市場已經改變得失效，並且不值得投資。

埃舍爾指出：「當前中國的市場經濟正在倒退，而北京當局也正在所謂改革開放的道路上開倒車。我們現在面對的不是鄧小平時期的黑貓、白貓，而是紅貓。黑貓、白貓是指資本主義跟共產主義，當時的雙軌並行締結了鄧小平的成功。相信，中國可以有資本主義經濟，同時擁有共產主義政治體系，如今這樣的想法已完全被習近平破壞。」

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