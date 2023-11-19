《紐約客》作者歐逸文：習近平統治下 中國恐步入蘇聯毀滅後塵

《紐約客》作者歐逸文指出，在習近平統治下，中國可能步入蘇聯毀滅的後塵。（美聯社）

2023/11/19 00:56

〔編譯盧永山／綜合報導〕前蘇聯的中央計劃經濟效率低下，俄國人要花幾個小時排隊購買稀缺商品。而習近平的「思想」更像毛澤東，習的觀點是，貓是否抓老鼠不重要，只要是紅色共產主義貓就好。《紐約客》雜誌發表1篇題為「中國的萎靡不振時代」的作者歐逸文（Evan Osnos），不禁提出質疑：中國這個共產主義超級大國，能否逃過使蘇聯毀滅的厄運？

英文《亞洲時報》14日刊出前《亞洲華爾街日報》記者兼編輯萊納（Urban Lehner）的文章指出，前蘇聯的中央計劃經濟效率低下，俄國人要花幾個小時排隊購買稀缺商品。另一個共產主義大國中國在鄧小平及其繼任者統治下的幾十年裡，稍稍放鬆了中央計畫和國家對經濟的控制，中國領導人提出了1項交易：人民只要不參與政治，就能過更好的生活。

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中國人民接受了這項交易，於是經濟蓬勃發展，數以億計的人擺脫了貧困，中國成為超級經濟大國，取得蘇聯從未能企及的成果。但今天中國在習近平的領導下，再次變回更傳統的馬列主義。許多國有企業儘管拖累了經濟，卻獲得了大部分銀行貸款。中共對快速成長的私人企業十分警惕，擔心他們會成為競爭對手的權力來源，於是派遣黨的官員坐鎮私營公司的行政管理階層。

一些外國專家指責中共嚴重干預國家，很難讓經濟重回正軌。他們預料中國經濟將像日本在1990年代及以後所經歷的那樣，陷入數年甚至數十年的經濟低迷。

《紐約客》雜誌發表了1篇題為「中國的萎靡不振時代」（China's Age of Malaise）的有力報導，支持上述觀點。該文作者歐逸文（Evan Osnos）有豐富的中國經驗，他在文章中指出，單口脫口秀演員，現在必須在表演之前提交笑話段子供審批，1名喜劇演員的經紀人被罰款200萬美元，因為他的玩笑段子重複了中國的軍隊口號。

習近平的個人崇拜堪與毛澤東媲美。在今年的前5個月，中共以他的名義出版了11本書，收集了他對各種主題的評論。歐逸文說，一些企業高管報告說，他們被要求在工作日中花1/3的時間學習「習思想」，其中包括每月閱讀4本習近平著作、出席會議、撰寫論文並參加考試。

習近平的「思想」更像毛澤東思想，而不是鄧小平思想。鄧小平以將實用主義置於意識形態之上而聞名。鄧的名言是，「不管黑貓白貓，只要抓到老鼠就是好貓」。而習近平的觀點是，貓是否抓老鼠不重要，只要是紅色共產主義貓就好。

在中共和國家對日常生活如此大的干預下，小心謹慎佔據了主導地位。在習近平領導下，失蹤已成為公共生活的基本節奏，不僅企業家失蹤，最近失蹤的人還包括外交部長和國防部長。問中文版的ChatGPT，習近平是否務實，答案是「再試一個問題」，就連中共的人工智慧機器人也持小心謹慎態度了。

許多中國公民正在做出回應。有些人正在想辦法繞過中國的資本管制，將資金存放到海外。其他人正在離開中國。歐逸文的報告說，去年中國有30萬人搬走了，是10年前的2倍多，其中10800人是富人。有些移民到新加坡，今年夏天有17894人出現在美國與墨西哥的邊境，比1年前增加了13倍。

自2016年以來，中國的出生率下降了一半以上。獨生子女政策已經取消，中國年輕人可以合法生育更多子女，他們卻不想要孩子了。私部門的工作不再像遭監管打壓前那樣有吸引力，今年有超過290萬名中國人參加公務員考試，自2021年以來增加了50%。

歐逸文認為，在習近平統治的第一個10年結束時，在中國度過一段時間，目睹了1個國家從運轉滑向停滯，他不禁提出質疑：中國這個共產主義超級大國，能否逃過使蘇聯毀滅的厄運？

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