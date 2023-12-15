媽給蹺頭兒偷裝APP追定位 竟抓到跟老師車震！

Life360有可能侵害隱私，恐為不肖人士利用。（翻攝自Life360推特）

2023/12/15 23:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不看不知道，一看嚇一跳！美國有位媽媽因兒子常蹺掉球隊訓練，便在他手機偷偷下載定位APP「Life360」，殊不知藉此找到人時，卻撞見兒子跟班上女老師「車震」，氣得她當場報警。不過該起案件也同時讓各界擔憂，Life360造成用戶過度壓迫，甚至侵害隱私，恐為不肖人士利用。

《紐約郵報》報導，一位媽媽發現念高中的兒子經常缺席橄欖球隊的訓練，因而在兒子手機偷偷安裝1款具爭議性的應用程式「Life360」。事後相同狀況上演，她一查發現兒子定位並不在學校，而是在北卡羅來納州梅克倫堡郡（Mecklenburg County）某公園閒晃，便開車殺到現場一探究竟，怎料竟當場抓到兒子在跟26歲女老師車震。

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憤怒的媽媽拍照留下證據，直接報警處理，警方趕抵現場將女老師逮捕。據了解，女老師和該學生在車中跟雙方家中多次幽會，且2人「不倫關係」傳聞也在校內大為流傳，最後女老師被控犯下5項性行為相關重罪，並於上月底被送入監獄，但目前已獲得保釋。

不過該起案件也引發眾人對Life360的質疑，雖然它相當便利，但也同時收集用戶大量資料，可能涉及侵犯隱私以及增加有心人士犯罪機率，就有人口販賣組織透露，他們會用這款APP來追蹤受害者的位置。事實上，Life360有約5000萬活躍用戶，預估今年年收入可來到3億美元（約新台幣93億元）。

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