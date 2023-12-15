匈牙利總理被「請出會議室」 烏克蘭入歐盟邁出一大步

歐洲聯盟各國領導人14日不顧匈牙利反對，同意與烏克蘭啟動入盟談判。圖為匈國總理奧班。（法新社）

2023/12/15 08:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲聯盟（EU）領導人峰會14日同意與烏克蘭啟動入盟談判。過程中，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）提議讓抱持反對立場的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）離開會議室，促成了這一歷史性決議。

據路透報導，儘管烏克蘭距離正式成為歐盟成員國仍需數年，但14日布魯塞爾峰會通過這份決議，將讓烏克蘭擺脫俄羅斯影響力的長期戰略目標更進了一步。

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協商過程中，與莫斯科關係緊密的匈牙利總理奧班同意離開會議室，放棄參與討論，歐盟其他26個成員國則默許這一舉動。這幾乎違背了歐盟過去力求「團結」的傳統。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「這是烏克蘭的勝利，全歐洲的勝利，一場激勵、啟發、堅定人心的勝利。」

與會外交官透露，14日為烏克蘭啟動入盟談判掃除障礙、促使奧班退出會議的過程中，德國總理蕭茲發揮了關鍵作用。會後蕭茲受訪表示，該決議對烏克蘭發出了「強烈支持訊號」。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）宣布：「歐盟理事會決定與烏克蘭、摩爾多瓦啟動入盟磋商。」米歇爾補充，峰會同時授予喬治亞歐盟候選國地位，並將推進波士尼亞的入盟申請。

蕭茲在社群媒體X（舊稱Twitter）的貼文中指出：「很明顯，這些國家屬於歐洲大家庭。」

然而，即便已當場同意退出會議，奧班會後仍堅持反對烏克蘭的入盟談判，稱啟動談判「非理性」和「不適當」。奧班強調：「其他26個國家堅持做出此決議，因此匈牙利決定，如果26國打算這麼做，就讓他們走自己的路，匈牙利不希望參與這個糟糕的決定。」

數名歐盟成員國領導人警告，不同意談判「等同讓俄國總統普廷（Vladimir Putin）獲得勝利」。

葡萄牙總理總理柯斯塔（Antonio Costa）針對奧班離席一事表示：「他（奧班）清楚意識到情況。26國的意見一致，只有他持不同立場，因此他不願出手阻止，隨後便產生這個解決方案。」

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）則更加直言不諱，暗示奧班必須冷靜下來。德克魯說：「如果你參與了決策過程，就必須同意這個決定；否則事後就閉上你的嘴。」

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