保加利亞拆蘇聯紀念碑惹惱俄！東歐拆不停 中國細呵護

保加利亞12日開始拆除首都索菲亞市中心一座有近70年歷史的蘇聯士兵紀念碑。（法新社）

2023/12/14 13:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕保加利亞12日開始拆除首都索菲亞市中心一座有近70年歷史的蘇聯紅軍紀念碑，俄羅斯外交部警告，莫斯科把此舉為視為保加利亞的敵對行為，並認為這種舉措會使雙邊關係惡化。

這是俄羅斯入侵烏克蘭後，東歐國家拆除一系列蘇聯紀念碑中的最新一個。保加利亞曾被認為是莫斯科最堅定盟友，作為歐盟和北約成員國，該國境內仍有許多頌揚蘇聯時代的遺跡。

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令人玩味的是，中國仍然妥善保護前蘇聯紅軍塑像以及墓地。據美國之音（VOA）報導，早在2015年，中國就修復了5個蘇軍紀念塑像。甚至在大連的沙皇俄軍和蘇軍，以及齊齊哈爾的蘇軍墓地也都被修繕。中國境內目前有58處俄軍和蘇軍墓地，以及21座紀念塑像。從1904年的日俄戰爭時起，這些墓地安葬總共大約2萬5千名俄軍和紅軍士兵。

據《法新社》報導，自1989年共產黨政權垮台以來，保加利亞國內要求摧毀蘇聯紀念碑的呼聲不斷。索菲亞這座紀念碑建於1954年，由3組青銅雕像組成，分別描繪了一名蘇聯士兵、一名帶著孩子的母親和一名工人，底部有描繪戰鬥場景的浮雕。

這座45公尺高的紀念碑是為了紀念蘇聯軍隊於1944年9月抵達索菲亞而建造的，拆除計畫長期以來，一直受到俄羅斯大使館和保加利亞親俄派阻撓，他們強調該紀念碑象徵蘇聯紅軍與納粹主義的鬥爭，具歷史意義。

保加利亞當局這次鐵了心，並聲稱是基於「安全原因」而著手拆除這座紀念碑，因為根據專家鑑定報告，紀念碑結構出現大裂縫。

近年來，這座紀念碑多次成為不知名藝術家的創作目標，他們將雕塑塗成粉紅色、給塑像穿上超級英雄服​​裝等。俄國去年入侵烏克蘭後，底部的被浮雕一再被塗上象徵烏克蘭國旗的藍色和黃色。

俄國外交部發言人札哈蘿娃（MariaZakharova）13日警告說，「我們把破壞我們共同過去的紀念碑之行為，視為保加利亞官方又一次的敵對舉措，這會在沒有任何僵局的情況下惡化雙邊關係。」她補充說，保加利亞忽視俄羅斯堅持的協商提議，採取這種「野蠻行徑，沒有任何道理，也不能原諒。」

俄羅斯入侵烏克蘭，促使好幾個東歐國家拆除蘇聯時期遺留的象徵。繼去年8月24日（烏克蘭獨立日）波蘭拆除了西南部城市布熱格（Brzeg）的一座蘇聯時期紀念碑後，同月25日，拉脫維亞首都里加推倒了一座頂端裝置蘇聯星星、原本用來紀念蘇聯紅軍戰勝納粹德國的混凝土方尖碑。

除了波蘭、拉脫維亞外，愛沙尼亞更將拆除這一類的紀念碑來表示對烏克蘭的支持。其他東歐前共產黨和獨立國家國協（簡稱獨立國協）國家，也都紛紛拆除蘇軍塑像，亞塞拜然首都巴庫（Baku）看不到任何一尊與蘇聯有關的塑像；烏茲別克斯坦首都塔什干（Toshkent）的一些蘇聯塑像，早幾年已被拆光光。

俄國去年2月入侵烏克蘭後，該紀念碑底部描繪戰鬥場景的浮雕，一再被塗上象徵烏克蘭國旗的藍色和黃色。（法新社）

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