高樓拋磚頭砸死無辜女子 中國男子一審判死

死者生前照片（左），事發公寓大廈入口張貼著「小心高空落物」標識（右）。（翻攝自微博）

2023/12/13 15:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國一名28歲女子「小婁」（化名）今年6月間在吉林長春逛夜市時，不幸遭高空擲下的磚頭砸中身亡。當地警方事後拘捕一名20歲嫌犯周姓男子，並查出他事發前就曾多次高空拋物。春中院13日開庭宣判，判決被告周某死刑。

據《澎湃新聞》報導，6月22日晚間，小婁路過長春市紅旗街萬達廣場夜市小吃街，被從33層高樓扔下的1塊磚頭砸中，在送往醫院的路上就沒有生命跡象。死者生前是1名法律工作者。

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有目擊者表示，當時共有3塊磚頭從天而降，1塊落在婁女士右後方、1塊落在小婁左後方、另1塊直接砸到她額頭上。現場畫面顯示，小婁倒在1間燒烤攤檔前，面朝下趴在地面一動不動，頭部流出大灘血跡。

警方表示，嫌犯是1名20餘歲的江西男子，事發10幾天前來到長春，無固定職業，住在日租房。7月24日，長春市公安局朝陽區分局所發出的鑑定意見通知書顯示，嫌疑人周某涉案時的精神狀態為無精神病，涉案時刑事責任能力評定為完全刑事責任能力。

長春市檢察院指控，被告周某因不能自食其力，產生厭世、仇視社會情緒，遂預謀採取從高層建築物上多次投擲磚頭等物品的方式，以戕害地面不特定人員生命。

6月22日晚上9時至11時許，周某在長春市朝陽區紅旗街某公寓32樓道窗戶和樓頂天台等位置，先後向地面人群投擲8塊磚頭，其中1塊磚頭擊中受害人婁女士額部。

據較早前報導，公訴意見認為，應依法以危險方法危害公共安全罪對周某定罪處罰。周某犯罪動機、行為手段惡劣，社會危害性大，雖有自首情節，但不足以對其從輕處罰。周某到案後、庭審過程中沒有表現出歉意和悔意，建議對其判處死刑，剝奪政治權利終身。此為一審判決，全案仍可上訴。

死者生前是一名法律工作者。（翻攝自微博）

女子在長春夜市被磚頭擊中後。倒在了一家賣烤串的小攤前。（翻攝自微博）

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