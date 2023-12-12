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日本里程碑判決！自衛隊女兵遭猥褻 3同袍全被判刑

日本陸上自衛隊女兵五之井里奈（圖），遭3名男性同袍強行猥褻後勇敢出面指認，如今3嫌全被判有罪。（法新社）

日本陸上自衛隊女兵五之井里奈（圖），遭3名男性同袍強行猥褻後勇敢出面指認，如今3嫌全被判有罪。（法新社）

2023/12/12 14:17

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊女兵五之井里奈（五ノ井里奈），2021年8月在北海道的陸自演習場遭3名男性同袍強行猥褻，井里奈提告後一度被檢方不起訴處理，後來她勇敢站出來實名指認，受到各界強烈關注，福島地方法院今天（12日）終於宣判3嫌有罪。

《NHK》報導，五之井里奈指稱，當時在自衛隊上司的指示下，同袍澀谷修太郎、關根亮斗、木目澤佑輔將她推倒並撫摸身體，3嫌則坦承他們當時用格鬥技壓制五之井里奈，但否認是出自猥褻等目的，因此辯稱自己無罪。

五之井里奈的提告之路相當艱難，幸好她實名、露面舉報後引起社會注意，這才讓檢察審查會認為最初的不起訴決定不恰當，檢方再度搜查並起訴3嫌後向法院求處2年刑期，福島地方法院審判長三浦隆昭，12日宣判3嫌2年有期徒刑，不過同時也緩刑4年。

日本防衛省表示，防衛省與自衛隊所有組織當中，一共有1325起性騷投訴，目前正在核對事實以便做出紀律處分，到今年10月底為止，已確認的性騷案共有64起，並有60人遭到處分。

《BBC》報導，五之井里奈一案可以說是日本里程碑式判決，因為日本是一個極度保守的社會，女性站出來反對性暴力相當少見。2017年，女記者伊藤詩織控訴資深媒體人山口敬之對她伸出狼爪，是日本歷史上首次有女性公開指控職場權勢性侵，但山口敬之在刑事方面最終獲不起訴處分。

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