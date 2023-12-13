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菲駐美大使：大戰爆發衝突熱點 不是台灣

11月舉行的美菲聯合演習，在巴丹群島附近和菲律賓專屬經濟區的南海地區進行。（路透）

11月舉行的美菲聯合演習，在巴丹群島附近和菲律賓專屬經濟區的南海地區進行。（路透）

2023/12/13 11:03

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕菲律賓駐美大使羅慕德斯 （Jose Manuel Romualdez）表示，下次引爆大戰的衝突熱點不是台灣，而是南海，他警告菲律賓和中國船隻在南海上發生的任何小衝突，隨時可以引爆成重大衝突。

《日經亞洲》13日刊出羅慕德斯接受採訪的報導，他表示大戰的衝突熱點是南海，而非台灣，他說：「如果我們地區發生任何事情，那就像是另一場戰爭的開始，世界大戰。」

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）數週前在美國加州，和中國國家主席習近平會面時，試圖控制住南海這個關鍵水域的緊張局勢。

羅慕德斯透露當時狀況，他表示，小馬可仕對習近平表明「我願意與你交談」，但習近平似乎沒有心情想進行交談。羅慕德斯稱這「令人失望」，他形容習近平「非常閃爍其辭」且「含糊帶過」。

羅慕德斯回憶，習近平當時什麼也沒說，只是聆聽著，然後說：「我們會讓我們的國防、外交官員討論這個問題。」

羅慕德斯呼籲各方採取多邊應對措施，以反擊中國的壓迫行動，包括在南海進行聯合巡邏：「做到這一點的唯一方法，是讓多邊國家展示武力。」

菲律賓允許美軍進入菲律賓群島的9個地點，這項安排的目的，是讓美國不僅能夠快速提供救災和人道援助，還能應對南海和台海的突發事件。菲律賓同時允許美國在這9處部署攻擊性武器，表明美軍可能會為衝突做好準備。

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