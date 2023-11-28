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聯合美澳抗中 菲律賓明年擬進行南海「多邊巡邏」

菲律賓參謀總長布勞納（見圖）表示，明年可望在「西菲律賓海」進行多邊巡邏。（法新社）

菲律賓參謀總長布勞納（見圖）表示，明年可望在「西菲律賓海」進行多邊巡邏。（法新社）

2023/11/28 17:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓和中國在南海的爭端日益惡化，據《馬尼拉時報》（Manila Times）28日報導，菲律賓將加強防禦以反制中國的領土聲索，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）也表示，明年可能聯合美國及澳洲等盟國，在「西菲律賓海」（即南海）進行多邊巡邏。

據該報導，布勞納27日在奎松市阿吉納爾多營舉行的「Talakayang Mabini 2023」會議空檔時說，菲律賓完全有權與盟國進行聯合巡邏，以促進「基於規則的國際秩序」。他補充說，這與菲律賓武裝部隊與其他盟國，正在進行的雙邊聯合演習和行動無關。

他說，「也有一些國家表示希望進行這種聯合海上和空中巡邏，不僅是雙邊的，而且是多邊的。現在還沒有這方面的具體計畫，但我們持續與我們的盟友和夥伴商談，因此這很可能在明年實現」布勞納說，美國和澳洲將可能參與其中，因為菲律賓上週已與這兩國開展了類似活動。

《馬尼拉時報》也引述菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）的話，報導中國正在「阻礙菲律賓後代的生存」，他認為菲律賓需要建立一個強大的、後備的和自我維持的防禦體系。他強調，菲律賓國防部堅持「靈活、能適應、有生命力、自給自足、務實」的理念。

報導中提到，菲律賓支持美國對抗中國的路線，菲律賓在南海的領土爭端中加強了進攻政策，允許美國人進入其一些軍事基地。

最近在南海有爭議島嶼和環礁海域發生了多起事件，中國海岸警衛隊阻止菲律賓漁民進入捕魚區，並衝撞菲律賓船隻。中國則認為這些爭議領土是自己的領土，並正在增加在那裡的軍事存在。

據《路透》報導，菲律賓方面26日表示，2架中國戰機被監測到，「繞飛」1架參與菲澳聯合海上巡邏的菲律賓軍機，但沒有造成不幸事件。

11月25日，菲律賓和澳洲啟動首次聯合海上巡邏，參與聯合演習的有菲律賓海軍2艘艦艇和5架空軍偵察機，以及澳洲皇家海軍護衛艦「土烏巴號」（HMAS Toowoomba）、1架澳洲皇家空軍P8A海上偵察機。

菲律賓和澳洲25日起首度在南海執行海上和空中聯合巡邏任務，圖上方舷號156是澳洲派出的護衛艦「土烏巴號」。（擷取自澳洲國防部「X」平台）

菲律賓和澳洲25日起首度在南海執行海上和空中聯合巡邏任務，圖上方舷號156是澳洲派出的護衛艦「土烏巴號」。（擷取自澳洲國防部「X」平台）

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