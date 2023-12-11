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美挺菲！ 國務院：南海衝突將啟動共同防禦條約

中國海上民兵船本月2日在南海牛軛礁（Whitsun Reef）周遭海域出沒。（路透資料照）

中國海上民兵船本月2日在南海牛軛礁（Whitsun Reef）周遭海域出沒。（路透資料照）

2023/12/11 13:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院10日指責中國干涉菲律賓海上行動、威脅區域穩定，呼籲北京停止在南海從事「危險和破壞穩定行為」。

據《路透》報導，菲律賓和中國上週末兩度在南海發生衝突，雙方互相指責。馬尼拉怒指中方派船騷擾、攔阻，甚至撞擊菲國運補船；中方則稱菲律賓罔顧警告，還企圖衝撞中方船隻。

對此，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發出聲明表示：「阻礙該前哨基地的運補作業、干擾菲律賓的合法海上行動，將破壞地區穩定。」

海牙常設仲裁法院2016年7月公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

米勒呼籲中國遵守仲裁結果，裁決同時宣告中國在南海的主張無效。中國海警上週末要求菲律賓停止「挑釁行為」，宣稱中國將持續在南海海域展開「執法活動」。

同時，米勒重申了對盟國菲律賓的支持，強調菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受武裝攻擊，美國將啟動美菲共同防禦條約（MDT）中的承諾。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）10日在社群媒體X（舊稱Twitter）上表示，中國海警船在菲律賓海域活動公然違反了國際法，「將進一步堅定我國捍衛南海主權的決心，我們不會被嚇倒」。

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