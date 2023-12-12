民粹主義敗北！波蘭新總理出爐 可望解凍對歐盟關係

前歐盟理事會主席圖斯克11日得到波蘭國會支持，確定出任該國總理職務。（歐新社）

2023/12/12 11:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭國會11日支持「公民聯盟」（Civic Coalition）黨魁圖斯克（Donald Tusk）出任總理，中斷了民粹主義政黨「法律正義黨」（Law and Justice Party，PiS）長達8年執政，預料將促使該國與歐盟關係解凍。

據路透報導，波蘭近年因民主議題與歐盟陷入僵局，導致數百億歐元資金遭到布魯塞爾凍結；前歐盟理事會（European Council）主席圖斯克登上總理大位，有望修復關係並解凍鉅額資金。

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圖斯克11日獲得248名議員支持，另有201名議員投下反對票。圖斯克說：「我對所有信任嶄新、美好波蘭的人們表達感謝。謝謝所有相信我們的人…做出這一歷史性改變。」

當天稍早，法律正義黨前總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在信任投票中失利。法律正義黨雖在10月15日舉行的大選中獲得最多席次，然而席次卻未能過半，且遭所有其他政黨排除了合作可能性。

法律正義黨長期自詡為波蘭主權及身分的捍衛者，透過社會福利政策和調漲最低薪資，提升了數百萬人的生活水平。

儘管如此，批評者多認為法律正義黨侵害了司法獨立，讓國營媒體淪為政黨宣傳機器，並煽動對移民、LGBT人士等少數族群的偏見。

法律正義黨黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）本來就對圖斯克懷有敵意，11日投票結果公布後，卡臣斯基竟氣憤衝上講台，大罵圖斯克「我知道一件事，你就是個德國間諜」。

大選期間，法律正義黨便經常抨擊圖斯克是「柏林的走狗」（stooge of Berlin）。

圖斯克預計12日向議會發表演說，闡述其組建政府的計劃，並面臨信任投票。

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