聯合政府鬧內鬨 拉脫維亞總理宣布辭職

拉脫維亞總理卡林斯14日宣布請辭，原因是其與聯合政府數個部門的關係破裂。（美聯社資料照）

2023/08/15 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）14日宣布請辭，原因是其與聯合政府數個部門的關係破裂。

據《路透》報導，卡林斯在記者會上表示：「本週四（17日）我將向總統面呈我和內閣的辭呈。」拉脫維亞大力推動歐盟及北約應對俄國侵烏行為，與鄰國立陶宛、愛沙尼亞立場一致。

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卡林斯領導的中右翼政黨「New Unity」在2022年10月的選舉中獲勝，並在7個政黨鼎立的國會獲得26個席次，總席次為100席。

卡林斯透過社群平台「X」貼文表示，辭職決定係因聯合政府成員「阻礙了繁榮、經濟成長的努力」。

與保守政黨「National Alliance」、「United List」結盟，促使卡林斯的政黨以小幅優勢獲得執政機會；但3政黨卻未能在5月的總統選舉中，推派聯合候選人，導致該聯盟的關係迅速惡化。

卡林斯11日試圖引進其他政黨加入政府，但以失敗告終。「New Unity」計劃於16日選出新的總理候選人。

拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）有責任授權新總理組建新政府，該候選人將面臨議會的信任投票。

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