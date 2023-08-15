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美國海軍人事案遭參議院杯葛 史上首度領導人出缺

由於共和黨參議員塔伯維爾持續杯葛美國軍方任命案，美國海軍領導人14日確定出缺。（路透資料照）

由於共和黨參議員塔伯維爾持續杯葛美國軍方任命案，美國海軍領導人14日確定出缺。（路透資料照）

2023/08/15 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕由於共和黨參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）持續杯葛美國軍方任命案，美國海軍領導人14日確定出缺，為史上首次；海軍成為繼陸軍、海軍陸戰隊之後，第3個由「代理人」領導的美國軍事部門。

據《路透》報導，即將退休的海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）上將14日正式放棄了指揮權。馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的美國海軍軍官學校（U.S. Naval Academy）為其舉行隆重的退役儀式。

對於塔伯維爾的杯葛行為，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在退役儀式上表示：「這是史無前例的，且沒有必要。重點是並不安全。」

阿拉巴馬州參議員塔伯維爾已有效阻止超過300位美軍高階官員任命案，他不滿五角大廈提供軍人前往墮胎地點的協助政策，抨擊美國軍方不恰當使用政府資金，支付軍人及軍眷墮胎的旅費。

奧斯汀補充說：「這種全面杯葛正在破壞美國的軍事準備，阻礙我們留住最優秀的軍官，並影響無數美國軍人家庭的生活。」

美國總統拜登日前提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）出任海軍軍令部長，成為第一位指揮海軍部隊、加入美軍參謀首長聯席會議的女性，首度打破美軍性別障礙。

如今，弗蘭切蒂確定無法獲得參議院同意任命，只能暫時以代理身份領導海軍。

2022年6月25日，「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）遭美國最高法院推翻，該裁決保障了美國的墮胎權，結束近50年來憲法對墮胎的保障。

「羅訴韋德案」被推翻後，美國一些州宣布限制墮胎；軍方隨後以女軍人無法選擇駐紮地點為由，替尋求墮胎的軍人支付旅費和最多21天的休假。

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